il-leader-di-hamas-pronto-a-negoziare-con-israele-per-consegnare-i-prigionieri-a-gaza

GERUSALEMME – La mediazione egiziana per consolidare la tregua tra Israele e Hamas dopo 11 giorni di conflitto potrebbe portare a una svolta anche rispetto alla trattativa in corso da anni tra le parti su uno scambio di prigionieri. Israele pone come condizione che, nei negoziati in corso, vengano consegnati i corpi dei due soldati Oron Shaul e Hadar Goldin – uccisi a Gaza durante l’Operazione Margine Protettivo del 2014 – nonché rilasciati Avera Mengistu e Hisham al-Sayed, due civili mentalmente instabili che hanno attraversato il confine con Gaza e sono detenuti in ostaggio da anni.