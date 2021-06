gf-vip,-ex-concorrente-beffa-i-controlli-covid-e-vola-all’estero:-incredibile!

GF Vip, ex concorrente beffa i controlli Covid e riesce tranquillamente ad entrare in un Paese estero: la spiegazione è incredibile

Altro che green pass europeo, la vera salvezza si chiamano follower. Questo, almeno, se dobbiamo credete a quanto raccontato nelle ultime ore da una ex concorrente del Grande Fratello Vip che è tornata a far parlare di sé sui social.

Lei è Asia Valente, 25enne modella (anche per Playboy) e influencer campana che un anno fa aveva partecipato al GF Vip 4 anche se la sua avventura nel reality di Canale 5 era durata poco. ma ha un ottimo zoccolo duro di follower su Instagram e propri questi nelle ultime ore le hanno salvato la vacanza.

Come ha raccontato la stessa Asia, doveva entrare in Croazia passando dal confine italiano. Ma come è logico di questi tempi, ha dovuto mostrare anche l’esito di un tampone recente. Agli agenti però quella prova non andava bene e quindi volevano bloccarla al confine. Così, il colpo di genio: ha semplicemente mostrato il suo profilo Instagram con più di 1 milione di follower e voilà, improvvisamente le porte della Croazia si sono aperte.

GF Vip, ex concorrente beffa i controlli Covid ma non è la prima volta che Asia Valente fa discutere

“Due ore fermi perché il tampone non andava bene. Finché non ho mostrato chi sono, quanti follower ho… e ci hanno lasciato andare”, ha raccontato la Valente. Un commento che poteva suonare ironico e che invece ha scatenato i commenti più disparati. C’è chi ironicamente si rimprovera di non averci pensato prima di fare il vaccino e chi suggerisce al ministero degli Esteri di adottare questo metodo.

Ma in fondo Asia Valente non è nuova ad uscite estemporanee e che fanno discutere. Lo scorso anno, quando era dentro alla casa del Grande Fratello Vip, aveva rischiato due volte di essere squalificata per aver dato del down e dell’handicappato a Sossio Aruta.

Pin quando era stata eliminata, con l’Italia in piena prima ondata di lockdown, senza rendersene conto ne aveva sparata un’altra: “Ciao ragazzi, sono la prima e unica immune d’Italia dato che sono la prima ad uscire dalla casa del GF Vip dopo questo virus che è in atto”. E ora il passaporto con Instagram.