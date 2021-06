Ezio Greggio fuori di sè dalla rabbia “Non abbiamo …”

Spread the love











Ezio Greggio, Sono questi dei giorni molto particolari per Ezio Greggio ovvero il noto conduttore televisivo che sembra abbia avuto alcuni grattacapi in quest’ultimo periodo. In realtà, il noto conduttore di Striscia la notizia, sembra che non abbia assolutamente intenzione di andare in pensione e lo sta dimostrando proprio in questi giorni in cui sta passando da un impegno all’altro.

Ezio Greggio impegnato al Montecarlo Film Festival de la còmedie

Ebbene sì, Ezio Greggio è infatti in questi giorni impegnato con il Montecarlo Film Festival de la còmedie, ovvero la manifestazione cinematografica che si svolge da diversi anni nel Principato di Monaco e che pare abbia riscosso un successo straordinario. Nonostante comunque sia così impegnato con questa nuova avventura, il conduttore sembra che abbia voluto difendere a tutti i costi il programma che lo ha consacrato come un conduttore di grande successo. Stiamo parlando di Striscia la notizia ovvero il TG satirico di Antonio Ricci, che per tantissimi anni è stata la seconda casa di Ezio Greggio.

Il conduttore difende Striscia la notizia, il programma che ha decretato il suo successo

Di questo ne ha voluto parlare proprio Ezio nel corso di un’intervista rilasciata a Leggo dove il conduttore pare che si sia soffermato su alcune accuse che ha subito il programma in questione in questi mesi. “Striscia non ha fatto nulla di male, ormai ce la prendiamo per le sciocchezze, ma io e Antonio Ricci abbiamo sempre scherzato su tutti e non era mai irriverente. Ora invece troviamo i soliti quattro censori del cavolo che vogliono tapparci la bocca e farci vestire tutti uguali”. Questo nello specifico quanto dichiarato dal noto conduttore nel corso dell’intervista rilasciata proprio nei giorni scorsi.

Il desiderio di Ezio Greggio

Sembrerebbe che durante questa chiacchierata il noto conduttore abbia anche espresso un desiderio ovvero quello di poter rivedere a distanza di tanti anni una puntata celebrativa di Drive In. Questo è un programma andato in onda molto tempo fa, all’incirca 30 anni fa. “Una puntata celebrativa la farei di corsa, anche se purtroppo mancano grandi amici come Zuzzurro e Giorgio Faletti. Non vorrei di cadere nel voyeurismo, forse lo show andrebbe guardato così com’era, senza rifarlo”. Ecco le sue parole al riguardo. Ad ogni modo, sembrerebbe che Ezio Greggio non abbia voglia di andare in pensione anzi in questi giorni è stato particolarmente impegnato e nelle prossime settimane lo sarà ancora di più.

