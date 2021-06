Ester Exposito di Elite è in Italia: ecco dove trovarla

Ester Exposito di Elite è in Italia: dove trovarla. Per i fan italiani di Elite ci sono grandi sorprese! A breve vedremo la quarta stagione della serie, preceduta dagli episodi speciali in cui assistiamo a grandi ritorni. Carla e Nadia infatti sono protagoniste di due delle short stories, che raccontano cosa è successo durante l’estate prima dell’inizio dell’ultimo anno a Las Encinas. Ma non è finita qui: Ester Exposito, interprete appunto di Carla, si trova in Italia! A rivelarlo la stessa attrice con un post sul suo profilo ufficiale Instagram:

Ester Exposito In Italia. Credits: Instagram Via Profilo Ufficiale @ester_exposito

Nella didascalia scrive: “Ciao Milanooo 🎆🤭”, dicendoci quindi l’esatta ubicazione. Pare però che non sia l’unica attrice di Elite a trovarsi in Italia. Nei commenti alla foto spicca quello di Sergio Momo, interprete di Yeray nella terza stagione della serie. In Elite Carla e Yeray hanno una breve relazione sentimentale, più “obbligata” che “voluta”, dato che la ragazza si concede al compagno di scuola perché spinta dal padre ad avvicinarlo e convincerlo a investire numerose somme di denaro (Yeray è un giovane investitore molto ricco) negli affari di famiglia.

Nel finale della stagione 3 i due si lasciano, dato che Carla è ancora innamorata di Samuel e Yeray ha capito che la ragazza con lui non era felice. Rimangono però amici e Yeray decide comunque di investire sulle proprietà della famiglia di Carla, mettendo però lei al comando e costringendo il padre della ragazza a rinunciare alla gestione. Non sappiamo se Yeray tornerà anche nella quarta stagione. Quello che sappiamo è che gli attori della serie nella vita reale hanno un rapporto molto stretto. Tra i commenti leggiamo infatti quello di Jaime Lorente (Nano nella serie) che scrive: “🙌🔥”

Sergio Momo nei commenti le scrive: “Benvenuta 💜“, facendoci dedurre che probabilmente anche lui si trova a Milano. Motivi lavorativi o vacanze tra amici? Al momento non conosciamo le ragioni del loro soggiorno in Italia perciò non ci resta che attendere loro ulteriori scatti e aggiornamenti per saperne di più.