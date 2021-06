ecco-il-frutto-che-dovresti-mangiare-ogni-giorno-per-avere-la-pancia-piatta

I mirtilli, ricchi di vitamine, antiossidanti e flavonoidi, sono il frutto che dovremmo mangiare ogni mattina per avere una pancia più piatta.

Non è un segreto che la frutta ha infiniti benefici per la nostra salute, ma sembra che alcuni frutti possano effettivamente aiutare a raggiungere una perfetta forma fisica non solo per il loro essere dei deliziosi e salutari snack a basso contenuto calorico. Anche se la maggior parte dei frutti offre un ricco bagaglio di vitamine e sali minerali che aiutano a rafforzare il sistema immunitario, c’è un tipo di frutto in grado di minimizzare il gonfiore addominale contribuendo, insieme a una dieta sana e all’attività sportiva, a un addome piatto e definito – il mirtillo. Non solo i mirtilli sono perfetti per uno snack veloce poiché forniscono molta energia, ma sono anche ricchi di antiossidanti in grado di ridurre il grasso addominale (nonché di abbassare il rischio di problemi cardiaci o diabete).

I benefici dell’assunzione di frutta e verdura sono ormai ben noti, ma questa scoperta relativa ai mirtilli mostra come gli elementi chimici naturalmente contenuti nei mirtilli (come i flavonoidi) siano fondamentali nel migliorare la salute umana – spiega il ricercatore Steven Bolling dell’Università del Michigan, autore dello studio.

I mirtilli sono anche ricchi di fibre, che contribuiscono a dare un senso di sazietà utilissimo durante la dieta: infatti, più tempo ci sentiamo sazi e appagati da ciò che abbiamo mangiato, più sarà facile mantenere il deficit calorico e perdere peso in modo sano. Ci sono mille modi per introdurre queste piccole gemme nella nostra dieta: possiamo usarle per arricchire uno yogurt o il porridge a colazione, oppure aggiungerne una manciata a una macedonia di frutta o a un frullato per essere certi di aver assunto il giusto carico di antiossidanti e flavonoidi.

@LC-click/pixabay.com

Frutta e verdure sono gli alimenti più importanti da includere con regolarità nell’alimentazione quotidiana per riuscire a perdere peso, ma in particolare I mirtilli (e tutti i frutti ricchi di antiossidanti) sono un ottimo modo per raggiungere più velocemente la perdita del peso. È bene ricordare, tuttavia, che non esiste un cibo ‘magico’ che ci permette di perdere peso senza fatica, ma che la dieta è fatta di piccoli passi e graduali sostituzioni di alimenti calorici e poco sani con altri maggiormente ricchi di elementi nutritivi che possono migliorare il nostro benessere. Ad esempio, si può iniziare sostituendo uno spuntino a base di biscotti o patatine fritte con un più sano frullato di frutta fresca o con una manciata di frutta secca e semi: in questo modo il nostro palato sarà ugualmente appagato con qualcosa di buono ma il nostro corpo ci ringrazierà.

Fonte: University of Michigan

