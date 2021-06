Spread the love











È vero, in un Paese normale una giudice non accompagnerebbe mai una propria ordinanza di scarcerazione con lezioni sullo Stato di diritto. Eppure, se vogliamo scalfire il muro granitico che blinda la mente dei forcaioli, dobbiamo servirci di quei pochi magistrati disposti a proclamare, come noi, la solennità delle garanzie

