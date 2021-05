Domenica In, Mara Venier durissima contro Albano “Tu come papà …” momenti di grande imbarazzo, cala il gelo

Spread the love











Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di Domenica in e pare che la conduttrice Mara Venier abbia voluto omaggiare Little Tony. Come tutti sappiamo, purtroppo il cantante è venuto a mancare nel 2013 per via di una brutta malattia che lo ha condotto poi alla morte. Il cantante Infatti si è ammalato di un terribile tumore alle ossa che lo ha fatto soffrire parecchio. Ma cosa è accaduto nella puntata di Domenica In di ieri?

Domenica in, Mara Venier omaggia Little Tony

È stato proprio ieri domenica 30 marzo 2021 che Mara Venier ha voluto ricordare il suo amico, uno degli artisti più importanti della musica italiana. La conduttrice ha voluto anche non soltanto celebrare i più grandi successi di Little Tony, ma ha voluto anche sottolineare il fatto che nel corso degli anni siano stati grandi amici. Nella puntata sono intervenuti anche tanti ospiti che hanno insieme a Mara ricordato Little Tony. Tra questi non sono mancati la figlia del noto artista ovvero Cristiana Ciacci ed anche Al Bano Carrisi.

Albano e Mara ricordano l’artista

Non sono mancati poi i momenti piuttosto divertenti nel salotto di Mara Venier tra la stessa e anche Al Bano che insieme hanno riportato alcuni aneddoti relativi alla loro amicizia con Little Tony. La figlia del noto artista poi sembra aver anche parlato del padre e della sua infanzia, raccontando quanto sia stato per lei difficile non avere la sua presenza a casa, soprattutto quando era molto piccola. Essendo stato un artista molto impegnato, nel corso degli anni è stato parecchio assente da casa e questo ha portato la figlia a soffrire parecchio per la sua mancanza. A quel punto albano ha detto: “Capisco quando Cristiana diceva che il suo papà non aveva molto tempo, chi non li vive questi momenti: i piloti, i cantanti… non hanno mai quel tempo che vorrebbero passare con i figli però magari non è tanto la quantità ma l’importante è la qualità del tempo che spendi con i figli. Anche quella incide in una sana e forte educazione”. Ma Mara Venier si intromette e dice: “Sì per carità eh ma insomma anche tu come papà …”

La confessione di Cristiana Ciacci

” Mi manca il sentirmi figlia. Ho cinque figli meravigliosi, ma mi manca poter ricevere una telefonata in cui una mamma o un papà ti chiede come stai? che ti è successo, racconta. sono orgoglioso di te”. Queste ancora le parole della donna, la quale sembra aver ancora confessato nel salotto della Venier di aver trascorso un momento difficile e complicato. Non tutti forse sanno che Cristiana infatti molti anni fa ha sofferto di anoressia. “La mia vita è stata complicata. Con papà abbiamo lavorato sopra il nostro rapporto, abbiamo messo un punto sulle nostre divergenze. Con mamma non c’è stato tempo per recuperare“, ha dichiarato la figlia di Little Tony.

