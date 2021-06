disney-rivede-il-calendario-dei-film-e-sposta-due-uscite-marvel

La Casa di Topolino aggiorna le uscite a breve e a lungo termine, sovvertendo l’ordine di debutto di alcuni titoli Marvel (anche se ancora avvolti nel mistero)

Con la graduale riapertura delle sale in tutto il mondo, anche il cinema sta tornando a una parvenza di normalità. Però, la situazione resta incerta. E infatti i grandi studios come Disney continuano ad aggiornare il calendario delle uscite. Forte dei recenti successi (il live-action Crudelia è in cima al box office italiano dell’ultimo weekend), la Casa di Topolino ha appena rivisto i debutti dei prossimi mesi e dei prossimi anni.

Intanto, ha deciso di anticipare la data di uscita, almeno negli Stati Uniti, del film tratto da una storia vera The Eyes of Tammy Faye, che vede Jessica Chastain e Andrew Garfield nei panni dei telepredicatori Tammy Faye Bakker e Jim Bakker: invece del 24 settembre 2021, arriverà nelle sale una settimana prima, il 17 settembre. Il 22 ottobre 2021 toccherà all’ultimo lavoro di Wes Anderson The French Dispatch, dopo che sarà presentato in anteprima a Cannes a luglio.

Anche due film Marvel, ancora senza titolo, hanno ottenuto una nuova calendarizzazione: il primo, previsto per il 7 ottobre 2022, slitta addirittura di un anno (al 6 ottobre 2023); il secondo, previsto per il 3 novembre 2023 scala di sette giorni al 10 . In assenza di altre informazioni, è impossibile capire il motivo esatto di queste scelte, ma conoscendo il Marvel Cinematic Universe e le sue trame intrecciate tutto accade sempre per una ragione specifica. Infine, un live-action Disney non ancora definitivo e un altro titolo 20th Century sono spariti dalla programmazione, in quanto previsti inizialmente nei due slot occupati ora da Marvel.