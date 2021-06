caterina-balivo,-dura-rivelazione-“nonostante-la-vita-…”

Spread the love











Caterina Balivo è una delle conduttrici più amate di questi anni di casa RAI e non c’è dubbio sul fatto che i telespettatori abbiano amato i suoi programmi. Lo scorso anno l’abbiamo vista al timone di Vieni da me un programma andato in onda su Raiuno che ha avuto un successo straordinario.

Caterina Balivo, una delle conduttrici più amate di casa Rai

Sembra che dopo essere scoppiata la pandemia da coronavirus, la Balivo abbia comunicato di volersi ritirare un po’ dal mondo della televisione. Questa scelta molto probabilmente è stata dettata proprio da quanto stava accadendo non soltanto nel nostro paese, ma in tutto il mondo. Ad ogni modo, nonostante si sia ritirata dal mondo della televisione è stata molto presente con i suoi follower e lo ha fatto attraverso i social network.

Il poadcast della Balivo “Ricomincio dal No” è un grande successo

In questi ultimi tempi la conduttrice ha portato avanti un podcast intitolato a Ricomincio dal No con il quale ha intrattenuto i suoi più fedeli follower attraverso le piattaforme streaming. Adesso però sembra che la conduttrice abbia voluto concedersi una intervista e lo ha fatto al magazine Reve. Sembra che nel corso dell’intervista la conduttrice abbia parlato dei tanti vip che ha avuto modo di intervistare in questi ultimi tempi, dicendo che anche se non sembra sono stati in tanti a ricevere purtroppo dei no nel corso della loro vita. Alcuni di questi vip, nonostante tutto poi hanno avuto un grande successo nel mondo dello spettacolo. La conduttrice ha voluto anche sottolineare il fatto che nonostante si possa ricevere un no nella vita, è sempre importante però andare avanti e pensare che la fortuna può essere dall’altro lato della strada.

Nostalgia della televisione

“Ricomincio dal no è un format tutto nuovo che mi vede impegnata con delle personalità sia maschili che femminili che sono riuscite ad affermarsi nonostante le difficoltà che la vita ha messo loro davanti”. Sono state queste le parole dichiarate dalla conduttrice nel corso dell’intervista. Questo podcast sembra abbia ottenuto davvero un grande successo e lo testimonia il fatto che a seguirlo sono anche molti giovani. Al termine poi dell’intervista, la conduttrice pare abbia voluto sottolineare il fatto di essere piuttosto nostalgica di quando lavorava in televisione. “In quest’ultimo anno così complicato devo dire che la tv mi è mancata. Appena avrò tra le mani un bel progetto in cui credere tornerò sullo schermo con gioia” . Questo quanto rivelato ancora dalla conduttrice.

