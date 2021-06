carlo-conti-nella-bufera,-dopo-detto-fatto-di-bianca-guaccero,-anche-la-sua-trasmissione-accusata-di-sessismo

Spread the love











Carlo Conti conduce, il sabato sera, un programma che piace molto Top Ten che però, dopo l’ultima puntata, è finito nella bufera come è accaduto alcuni mesi fa a Detto fatto condotto da Bianca Guaccero accusato di sessismo dopo che una modella mostrava come si fa, in modo sexy, la spesa al supermercato.

Vediamo cosa è accaduto a Top Ten.

Top Ten accusato di essere un programma “Sessista”

Sabato scorso, durante la puntata di Top Ten, è andato in onda un sondaggio che ha fatto storcere il anso a molti.

Carlo Conti ha chiesto agli ospiti vip che giocavano in studio, di elencare le cose che le donne fanno meglio degli uomini.

Il sondaggio chiedeva: “Cosa fanno le donne meglio degli uomini?”.

In gara c’erano due squadre: quella delle Principesse, formata da Caterina Balivo, Emanuela Aureli e Andrea Delogu, contro quella dei Pacchisti, formata da Pupo, Max Giusti e Flavio Insinna. I sei vip si dovevano cimentare in questo sondaggio che era frutto di una ricerca condotta su un campione di uomini e donne Italiani e le varie opzioni erano: fingere, litigare, ascoltare, cucinare, esprimere sentimenti ed emozioni.

L’esito del sondaggio è stato il seguente:

al primo posto la cura della casa, al secondo il fare più cose insieme e al terzo il prendersi cura degli altri.

La reazione del popolo del web

Ma sui social gli utenti si sono sollevati in contestazioni e, ad essere massacrata, è stata la Rai.

Le frasi più ricorrenti sono state: “E guarda caso manca la parola ‘lavorare’”, “Scusa Twitter, ma pure questa top 10 è sessista?”, “Petizione per far fallire la Rai”, “Dire uno schifo è dire poco, tv pubblica nazionale”.

Anche in trasmissione gli stessi vip avevano sollevato qualche dubbio sulle risposte perché avrebbero voluto dire anche altro e poi c’è stato anche chi, come Pupo ha voluto scherzarci su chiedendo a Carlo Conti, il padrone di casa della trasmissione “ma si può dire proprio tutto?”.

Gli utenti del web, questa volta, non se la sono presa con la trasmissione né con il conduttore Carlo Conti ma, direttamente con la Rai e con il messaggio che ha fatto trapelare. A questo punto ci si chiede se, in qualche modo, Carlo Conti interverrà sulla questione dicendo la sua o, piuttosto, lascerà cadere la questione e, la prossima volta, si starà ancora più attenti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...