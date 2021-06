Antonella Clerici fuori di sè: “Spero di non vederla in nessuna trasmissione televisiva …”

Spread the love











Antonella Clerici, al timone della sua trasmissione giornaliera “E’ sempre mezzogiorno” ha fatto una dichiarazione, con la quale ha espresso la sua rabbia e il suo pensiero molto forte.

Vediamo cosa è accaduto.

Selvaggia Lucarelli scrive un post contro la signora che sull’aereo non vuole indossare la mascherina e va in escandescenza e Antonella Clerici “Spero di non vederla mai in nessuna trasmissione televisiva”

Antonella Clerici poche volte la si vede arrabbiata ma ieri l’impressione che ha dato a chi la segue è di un’Antonella fuori di sé e la sua rabbia era tutta rivolta contro quella signora che durante il volo aereo non ha voluto indossare la mascherina violando tutte le disposizioni anticovid e che ha dato in escandescenza litigando con i passeggeri che erano a bordo con lei, tirando i capelli ad una signora che era seduta vicino a lei oltre a calci e a dire parolacce rivolte a chi osava mettersi in mezzo alla discussione. Anche gli assistenti di volo, intervenuti, sono stati oggetto della violenza della signora in questione. Qualcuno ha ripreso con il telefonino la scena e ha postato il video che poi, in pochissimo tempo, è diventato virale.

Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta su quanto accaduto e ha commentato così sui social e, in particolare, sulla sua pagina Instagram: “Se ci fossi stata io, mi dispiace dirlo, ma ci saremmo schiantati tutti. Specialmente se mi avesse toccato i capelli in quel modo. Cioè, ma scherziamo. P.s. Notare l’ultimo video in cui risulta essere ancora a piede libero”.

A questo post di Selvaggia Lucarelli, ha risposto anche Antonella Clerici che ha scritto:” Spero di non vederla in nessuna trasmissione. Che la giustizia proceda e che scenda l’oblio su cotanta ignoranza”.

Antonella Clerici si vaccina, posta la foto sui social e il web le si scatena contro

Antonella Clerici si è sottoposta al vaccino e, come fanno in tantissimi, si è fatta fare una fotografia che immortalava il momento insieme a tanti medici e infermieri e l’ha postata sui social.

Ma da qui si è scatenata una bufera, infatti, Antonella, che si è vaccinata ad Alessandria ma risiede ad Arquata Scrivia, ha sollevato un polverone perché in tanto hanno commentato così: “Questo significa mancanza di rispetto verso gli altri. Doveva vaccinarsi dove risiede”, oppure: “E noi di Alessandria ci mandano ad Acqui o Valenza. Complimenti” ma anche: “Che squallore”.

La Asl di Alessandria ha chiarito, però, la questione: “sulla base delle direttive nazionali e regionali la priorità di Asl Al è vaccinare più persone in meno tempo possibile”. E poi ha aggiunto: “Per fare questo è possibile che ad alcuni utenti venga offerta la possibilità di vaccinarsi prima ma in un centro vaccinale limitrofo”.

E, ancora: “il giorno prima della somministrazione contattiamo telefonicamente il cittadino per chiedere conferma e, in questa occasione, verifichiamo se questa persona può raggiungere il centro vaccinale o no. L’obbiettivo è vaccinare più gente possibile”.

Ma la bufera, in ogni caso, non si è palcata perché altri utenti hanno scritto: “Trovo penoso che medici e infermieri si mettano in posa in orario di lavoro” e anche: “Certe categorie di lavoratori causa di sta “pandemia” sono state messe su un piedistallo”, e ancora “Se si lavora sul serio non si ha tempo da perdere”.

Ma c’è anche chi ha preso le difese di Antonella Clerici e ha scritto così: “Si chiama sensibilizzazione. Non la vedo una cosa becera, anzi”. E, anche chi ha commentato: “Molto probabilmente la fotografia è stata richiesta dalla Clerici per pubblicarla sui social. Un po’ come stanno facendo tutte le persone che hanno una certa notorietà per sensibilizzare”.

