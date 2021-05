una-vita,-anticipazioni-oggi-31-maggio:-felipe-cerca-un-alibi-per-marcia

Spread the love

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 31 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Felipe è convinto dell’innocenza di Marcia, accusata dell’omicidio di Donna Francisca. Alvarez-Hermoso ha assunto la difesa della Sampaio. Purtroppo le prove sono contro di lei. Ma Felipe intende trovare una soluzione.

Felipe Alvarez-Hermoso è sempre innamorato di Marcia, accusata dell’omicidio di Ursula Dicenta. L’uomo, certo della sua innocenza, prende le sue difese.

L’arresto della ragazza ha lasciato gli abitanti del quartiere allibiti e senza parole. Purtroppo, però, tutte le prove sembrano inchiodare la giovane: il suo fazzoletto di fianco al cadavere, la mancanza di un alibi e una lettera scritta da Ursula prima della sua morte e indirizzata all’ispettore Mendez in cui accusa Marcia del proprio assassinio.

Felipe, ignaro che la mandante dell’omicidio sia Genoveva, sua futura moglie, e l’autore del delitto sia Israel, cerca di trovare un alibi per la ragazza.

Israel, consumato dal senso di colpa nel vedere Marcia dietro le sbarre, si reca da Genoveva e le rivela che sulla pistola usata per l’omicidio ci sono anche le sue impronte.

Becerra minaccia Genoveva di denunciarla alla polizia e le impone di trovare un modo per far uscire Marcia di prigione.

La Salmeron, per tutta risposta, commissionerà un altro assassinio. Chi è finito nel mirino?

Il commissario sospetta anche di Santiago-Israel e decide di interrogarlo.

Dal canto suo Santiago è disposto a tutto pur di fare uscire Marcia di prigione, anche dichiararsi colpevole. La posizione della ragazza nel frattempo si aggrava poiché Mendez ha una nuova prova contro di lei.

L’avvocato cerca di consolare Marcia e di aiutarla a ricordare qualcosa sul fazzoletto trovato sulla scena del crimine.

Camino, sconcertata dalla reazione di Maite riguardo alla sua relazione con Ildefonso, decide di andare a trovarla.

Le due donne si riappacificano e Liberto, che è entrato nell’atelier con le chiavi in suo possesso, le sorprende in un tenero abbraccio.

Bellita migliora di giorno in giorno e annuncia che non sporgerà denuncia contro Margarita. Intanto, il forestiero che si aggira per Acacias, Julio, chiede informazioni sui Dominguez. Cosa vorrà da loro?

Genoveva invita Velasco a casa e gli propone di assumere la difesa di Marcia.

