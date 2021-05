Resident Alien avrà una seconda stagione

Resident Alien 2 si farà

Resident Alien 2 è ufficiale: la serie avrà una seconda stagione. La notizia è stata ufficializzata lo scorso 17 marzo da Syfy, rete via cavo statunitense che ha commissionato il progetto, in vista della messa in onda del finale della prima stagione. L’annuncio è stato dato da Lisa Katz, presidente della programmazione scripted per NBCUniversal Television and Streaming.

“Con ‘Resident Alien’, tutto si è riunito in perfetta armonia: la sceneggiatura di Chris Sheridan che ti cattura sin dalla pagina, la grande interpretazione di Alan Tudyk, la cui sfumatura tra commedia e minaccia era perfetta, e un team di produttori, il cast e troupe che si sono uniti per realizzare qualcosa di grande” ha detto Katz.

Basato sul fumetto edito da Dark Horse e ideato da Peter Hogan e Stephen Parkhouse, Resident Alien segue Harry, un alieno interpretato da Alan Tudyk.

continua a leggere dopo la pubblicità

L’attore e caratterista americano celebre per “Firefly”, “Dollhouse”, e “Rogue One”, interpreta un extraterrestre che precipita sulla Terra e si spaccia per il dottor Vanderspeigle, il medico della pittoresca Patience, nello Stato di Colorado.

L’alieno che si spaccia Harry Vanderspeigle in “Resident Alien”. Credits: Rai 4/Syfy.

Arrivato con una missione segreta per uccidere tutti gli umani, Harry inizia a condurre una vita semplice… ma le cose si rendono un po’ difficili quando è costretto a risolvere un omicidio locale e si rende conto che ha bisogno di mimetizzarsi nel suo nuovo mondo. Mentre è alle prese con la sua nuova vita terrestre, Harry è combattuto tra lo scopo della sua missione e le domande che gli suscita la sua permanenza sul nostro pianeta: “Gli esseri umani meritano di essere salvati?”.

Completano il cast Sara Tomko, Corey Reynolds, Alice Wetterlund, Elizabeth Bowen, Gary Farmer e Levi Fiehler.

continua a leggere dopo la pubblicità

Prodotto da UCP, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Amblin TV e Dark Horse Entertainment, Resident Alien è stato adattato alla televisione dal produttore esecutivo Chris Sheridan (“I Griffin”). In Italia, la serie va in onda su Rai4 a partire dal 3 maggio.