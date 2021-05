Ingredienti

1 Kg pomodori San Marzano

400 g melanzane

350 g pasta corta tipo sedani

150 g ricotta salata

basilico

mezza cipolla

olio extravergine

olio di arachide

sale

Durata: 50 min Livello: Medio Dosi: 4 persone

Per la ricetta della pasta alla Norma, tritate grossolanamente la cipolla e soffriggetela in una casseruola con 3 cucchiai di olio extravergine. Tagliate i pomodori in grossi pezzi. Preparate un mazzetto aromatico con una decina di foglie di basilico. Unite nella casseruola il mazzetto di basilico e, dopo un minuto, anche i pomodori, salate e fate cuocere per 25 minuti. Eliminate il basilico un paio di minuti prima di spegnere la fiamma. Passate la salsa di pomodori con un passaverdure. Lavate le melanzane e tagliatele a rondelle spesse 3-4 mm; friggetele in abbondante olio di arachide ben caldo per 1-2 minuti. Cuocete i sedani in abbondante acqua bollente salata. Conditeli con la salsa di pomodoro e un filo di olio extravergine, distribuiteli nei piatti e completateli con le melanzane fritte e una generosa grattugiata di ricotta salata. A piacere, arricchite la pasta con le scorze di mezzo imone e pomodorini, arrostiti vivacemente in padella o cotti in forno a 100°C per 50 minuti con le scorze di limone, come abbiamo fatto noi.

Pasta alla Norma: origini e curiosità

La pasta alla norma è uno dei primi piatti più amati della cucina siciliana. Secondo la tradizione il suo nome grazie all’opera lirica Norma, del compositore catanese Vincenzo Bellini (1831): si pensa che il poeta catanese Nino Martoglio la assaggiò e ne rimase così colpito da esclamare “Chista è ‘na vera Norma”.

La pasta alla Norma originale sarebbe quindi quella catanese, ma anche Messina rivendica la sua Norma. La differenza è sottile: a Messina la pasta alla Norma si fa esclusivamente con la ricotta infornata, un formaggio tipico della zona, dal sapore più dolce e un profumo decisamente tostato.