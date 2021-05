paolo-bonolis,-panico-in-studio:-brutta-caduta

Nella puntata di ieri, domenica 30 maggio, di “Avanti un altro pure di sera” la valletta della puntata, la signora Adriana, è caduta rovinosamente a terra, facendo preoccupare tutti. Il conduttore, così, ha dovuto chiudere il programma mandando la pubblicità!

Ieri è andata in onda una nuova puntata di “Avanti un altro pure di sera”, l’ultima prima che il programma si fermi per la stagione estiva. Nello show condotto da Paolo Bonolis si sono sfidate le categorie “concorsi” e “web” e, come sempre, non è mancata l’ironia.

Durante la trasmissione, però, c’è stato anche un momento di grande paura. La signora Adriana, infatti, è stata fatta entrare dal conduttore per far cimentare uno dei concorrenti in una simpatica prova ma, proprio durante il siparietto, la donna è caduta rovinosamente a terra.

Paolo Bonolis: attimi di panico in studio

Per la categoria “concorsi” uno dei personaggi più simpatici che ha partecipato alla puntata di ieri sera di “Avanti un altro pure di sera” è stato il signor Luigi. L’uomo ha spiegato di essere un assiduo frequentatore di alcune particolari gare che fa insieme alla moglie.

“Si chiama: ‘Il trasporto della moglie‘”.

ha raccontato l’uomo, spiegando che la competizione consiste nel trasportare la moglie aggrappata a sé e, nel caso di vittoria, fa guadagnare come premio “l’equivalente del peso della moglie in birra”.

Bonolis, così, ha chiesto alla signora Adriana di entrare in studio e di prestarsi al gioco. Quando l’uomo ha preso in braccio la signora ed ha iniziato a correre, però, è inciampato facendo cadere la signora a terra e cadendo a sua volta sopra di lei!

Immediato l’intervento del conduttore che, visto che la donna si lamentava per il dolore, ha mandato la pubblicità per andare a soccorrere la donna.

“Resti giù, chiudo la trasmissione e veniamo da lei”.

ha infatti detto Paolo, per poi sdrammatizzare:

"Questo dovrebbe fare ascolti. C'è un prete?".

Per fortuna, però, alla fine Adriana non si è fatta nulla e, al rientro dalla pubblicità, il padrone di casa ha tranquillizzato tutti sulla sua salute.

“La signora Adriana è in perfette condizioni, ma soprattutto si è schiuso un nuovo orizzonte per il signor Luigi che non fa più la corsa, ma il lancio della moglie. Una nuova specialità, scaglia la signora. Più lontano uno lancia la moglie, più birra beve”.

ha scherzato poi, felice che non tutto si sia concluso per il meglio!