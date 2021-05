now-tv,-cambia-il-listino-prezzi-a-partire-dal-1-luglio:-tutte-le-modifiche

Con un comunicato ufficiale, NOW TV ha annunciato che a partire dal 1 luglio cambia il prezzo del Pass Sport

Now TV aggiorna il costo del Pass Sport a partire dal 1 luglio (screenshot)

A partire dal prossimo 1 luglio, cambia il prezzo del Pass Sport di NOW TV. Il servizio in abbonamento di Sky offre da tempo in streaming l’offerta contenuta nel palinsesto satellitare. Attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale dell’azienda, sono state comunicate tutte le modifiche.

Il listino prezzi aggiornato entrerà in vigore anche per tutti coloro che hanno il Pass Sport già attivo. Il costo mensile si aggiornerà automaticamente a partire dal primo rinnovo successivo al 1 luglio. Le condizioni rimarranno le medesime, salvo modifica dell’offerta finale. Ecco i nuovi prezzi e tutte le esclusive contenute nel pass sport.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Digitale Terrestre, lo switch off preoccupa gli italiani: “Succederà presto”

NOW TV, ecco il listino prezzi aggiornato per il Pass Sport

Ecco tutta l’offerta inclusa all’interno del Pass (foto: Getty)

Una grande novità per tutti coloro che sono abbonati a NOW TV. A partire dal 1 luglio, il costo dell’abbonamento mensile al Pass Sport si dimessa: 14,99 euro al mese invece che 29,99 euro. La modifica entrerà in vigore sin da subito, con le condizioni che si aggiorneranno in automatico anche per coloro che già hanno un abbonamento in attivo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Fortnite, un leak svela l’arrivo di un’arma “devastante”: tutti i dettagli

Ricordiamo che, pagando il canone mensile, si potrà accedere sia al grande calcio che al basket e al motorsport. Tutte le partite di UEFA Euro 2020, la Serie A TIM con 3 partite su 10 a giornata, la Serie B, tutta la Champions League e l’Europa League, alcune partite selezionate della Premier League, della Bundesliga, della Ligue 1 e il motorsport con MotoGP e Formula 1. Infine ATP Masters 1000, Wimbledon e NBA.