next-gen-it,-la-festa-di-italian-tech-per-ascoltare-i-giovani

E se finalmente ascoltassimo i giovani? Se provassimo a capire come stanno, dopo un anno di pandemia; se chiedessimo loro che mondo vorrebbero che gli lasciassimo, visto che gran parte dei soldi del Recovery Plan (Pnrr), dovranno restituirli loro?

Per rispondere a questa esigenza, stasera parte qualcosa di nuovo: si chiama Next Gen IT. Next Gen, come il titolo dell’iniziativa europea di ripresa post Covid; e IT, come l’Italia, ma anche come Italian Tech, il nuovo content hub del gruppo Gedi dedicato al futuro che con questa iniziativa debutta. Sarà una festa: la Festa della Repubblica dei Giovani, proprio nel giorno e all’ora in cui di solito i giardini del Quirinale si aprono ai potenti per gli auguri all’Italia.

E invece alle 19 stasera al Teatro India di Roma, sul palco all’aperto saliranno soltanto giovani, fra 18 e 30 anni: giovani attivisti, cantanti, artisti, imprenditori, ricercatori, sognatori. Giovani che sentono l’urgenza di dirci qualcosa adesso. “Di cacciare un urlo”, come ha scritto nel post di esordio del suo blog la studentessa Benedetta Barone cui è affidato il prologo della festa. Sarà una serata dai mille colori: ci saranno le battaglie, come quella per la cittadinanza di ragazzi che stanno qui da vent’anni e ancora non possono dirsi italiani; e quella per il superamento delle discriminazioni di genere o razziali; e quella che ha contagiato il mondo, per il contrasto al cambiamento climatico.

E ci saranno le imprese, le startup di chi sta costruendo qui la sua azienda di successo senza andare all’estero o di chi usa il cinema e il teatro o i podcast per raccontare il mondo nuovo che fatichiamo a capire.

E anche ci sarà tanta musica, quella che a volte i genitori si chiedono che roba sia, ma che macina decine di milioni di streaming sulle varie piattaforme anche sulla base di testi capaci di raccontare una generazione.

Due ospiti fuoriquota: gli adolescenti di Radio Immaginaria, che parleranno della scuola dei sogni; e Saverio Raimondo, chiamato a recitare un paradossale monologo “contro i giovani”. In prima fila la ministra delle Politiche giovanili, Fabiana Dadone, che ha accettato un’intervista senza rete con i ragazzi.

In diretta sui siti della Repubblica, della Stampa e degli altri quotidiani del gruppo Gedi. Con il patrocinio della presidenza del Consiglio.