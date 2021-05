maurizio-costanzo-durissimo-contro-iva-zanicchi-“non-avrebbe-dovuto-…”

Spread the love











L’Isola dei famosi sta continuando ed è quasi arrivata la fine per questa edizione così dibattuta dove, se per alcuni versi è stata comunque seguita, non ha, però, avuto quel riscontro di pubblico a cui questo programma è abituato.

Maurizio Costanzo svela la causa dello scorso interesse da parte del pubblico

Il motivo l’ha rivelato, secondo la sua opinione, Maurizio Costanzo che ha detto che la causa è l’assenza di personaggi veramente famosi e ha dichiarato: “Non mi stupisco se uno sconosciuto non riesce a fare un tuffo in acqua, ma che me ne importa? Se voglio vederlo vado a Ostia!”. E poi ha anche aggiunto: “ L’Isola dei Famosi ha un problema: non si può chiamare Isola dei Famosi se poi famosi non lo sono, bisogna chiamarla semplicemente Isola. I più famosi sono Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, che sono sulla terraferma. Non possono bastare. C’è un problema”. Infine, ha detto: “L’Isola dei Famosi sta andando meno bene del Grande Fratello Vip perché se la sera devo dire ‘quello chi è?’, ‘questo chi è?’, non può essere L’Isola dei Famosi”.

Iva Zanicchi fa una gaffe e Maurizio Costanzo la bacchetta: “Non avrebbe dovuto dirlo”

Durante una puntata de L’Isola dei famosi, Iva Zanicchi ha fatto una gaffe che ha fatto il giro del web e che ha fatto molto indispettire. Si parlava della magrezza dei naufraghi, di quanti chili, troppi, hanno perso: Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli hanno perso 16kg, Awed da 75kg ora ne pesa 59, Valentina Persia da 75kg è passata a 60kg, Isolde Kosterner ha perso 10kg, Fariba 9 Kg, Miryea di Kg ne ha persi 6. A questo proposito, Iva Zanicchi aveva dichiarato: “Più si è magri, meglio si sta”. Ma a nessuno è piaciuta questa frase e tanti hanno sottolineato che l’anoressia e la bulimia sono disturbi alimentari gravissimi.

Anche Maurizio Costanzo, sollecitato da una lettrice è intervenuto sull’argomento e ha detto sul settimanale Nuovo dove cura una rubrica in risposta alla lettrice che ha scritto: “Mi è sembrata una frase sbagliata e pericolosa… Doveva ricordarsi che ci sono milioni di persone che soffrono di disturbi alimentari…”. Maurizio Costanzo le ha risposto: “Dire che questa magrezza sia sinonimo di salute è stato un azzardo da parte sua. Con questa sua dichiarazione Iva Zanicchi ha rischiato di dare un’immagine sbagliata al pubblico a casa su ciò che è considerato il benessere”.

