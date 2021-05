Love Is In The Air, Eda trova i soldi per l’università?

Serkan arriva all’Università nell’episodio 1 di Love Is In The Air, in tempo per il suo discorso. Anche Eda, ma non può parcheggiare nel posto che aveva scelto. Qualcuno ci ha parcheggiato di fianco, ma lui può: è Serkan Bolat. Eda incontra la professoressa. Si abbracciano e si sono mancate reciprocamente. La docente la informa su una bella notizia. C’è una sanatoria per chi non si è laureato. È tutto vero, ma non può avere una borsa di studio per via delle sue assenze. Deve mettere i soldi della prima rata di tasca sua. Love Is In The Air, Eda trova i soldi per l’università?

Love Is In The Air, episodio 1: la professoressa di Eda Yıldız. Credits: Mediaset

Eda non ha nessuno che la possa aiutare. Ha solo sua zia con il vivaio. La professoressa le consiglia di non perdere i contatti con l’Università e di andarla a trovare. È certa che si rivedranno. Melo trova Eda che piange sulla panchina. La giovane vuole restare un attimo da sola. Poi entra all’Università. Supera Serkan che entra nell’ascensore.

Love Is In The Air, Eda ricatta Serkan e ottiene i soldi?

continua a leggere dopo la pubblicità

Serkan ha studiato nelle migliori università del mondo. “È più bello dal vivo che sulle riviste” si lascia scappare Eda. Riprende le amiche perché applaudono. Alla Art Life vogliono incrementare il valore dell’Università… Così comincia il discorso di Bolat. Eda fa dei commenti ad alta voce. “Il talento dipende da voi stessi” continua Serkan. “Lavorate sodo e non ascoltate nessuno” prosegue l’imprenditore. Eda attira l’attenzione. “Basta, per favore, la smetta” urla Eda. Non ha paura di alzarsi e di andare nella sua direzione. “Non sta sponsorizzando nessuna borsa di studio” dice Eda. “Lo avete fatto, ma poi le avete cancellate” continua la ragazza che non teme il faccia a faccia. Serkan vorrebbe sapere il suo nome, ma non merita di saperlo. Bolat è chiaramente colpito.

Love Is In The Air, Eda ricatta Serkan e ottiene i soldi? Oppure Serkan reintroduce le borse di studio? Al momento non abbiamo certezze, se non che Eda non si arrenderà tanto facilmente. Alla fine Eda riesce a laurearsi?