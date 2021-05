La verità, nient’altro che la verità, lo giuro! Michela Giraud il 30 luglio al Bike In di Mantova.

Spread the love

Dopo due anni di “astinenza da palco”, la regina della Stand Up Comedy italiana Michela Giraud, reduce dal grande successo del comedy show di Amazon Prime Italia “LOL: Chi ride è fuori” e della seconda stagione del late night show “CCN – Comedy Central News” e del suo spin off “Il Salotto con Michela Giraud”, torna finalmente a calcare le scene. LA VERITÀ, NIENT’ALTRO CHE LA VERITÀ LO GIURO! sarà il nuovo esilarante e tanto atteso monologo di Michela Giraud, di cui sono state annunciate oggi le prime date previste per l’estate 2021

Prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, gli show porteranno l’attrice in tutta italia: partendo da Milano (Circolo Magnolia, Magnolia “Comedy Summer, 30 giugno), toccando poi Roma (Villa Ada, 14 luglio), Nichelino (Open Factory, “Spaghetti Comedy Lounge”, 15 luglio), Arenzano (Villa Comunale, 23 luglio), Mantova (Bike In, 30 luglio), Napoli (Giardini Palazzo Reale, 29 agosto), Faenza (Piazza Molinella, 16 settembre). Altre date verranno annunciate prossimamente.

Tra la scoperta di un nuovo amore e il consolidamento che le madri sono “generatori di ansia” naturali, tra una denuncia contro la “setta delle curvy” e uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele”, in LA VERITÀ, NIENT’ALTRO CHE LA VERITÀ LO GIURO! Michela darà voce a manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni italiote. Il tutto all’insegna di un motto contro le ingiustizie e gli stereotipi, che è ormai quasi un suo stile di vita: “Io te meno!”.

CALENDARIO DATE

Mercoledì 30 giugno 2021 || Milano – Circolo Magnolia, Magnolia Comedy Summer Mercoledì 14 luglio 2021 || Roma – Villa Ada

Giovedì 15 luglio 2021 || Nichelino (TO) – Open Factory, “Spaghetti Comedy Lounge”

Venerdì 23 luglio 2021 || Arenzano (GE) – Villa Comunale

Venerdì 30 luglio 2021 || Mantova – Bike In

Domenica 29 agosto 2021 || Napoli – Giardino di Palazzo Reale

Giovedì 16 settembre 2021 || Faenza (RA) – Piazza Molinella

Per tutte le info di biglietteria: www.vivoconcerti.com