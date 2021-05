in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-31-maggio:-nessuna-gogna:-il-verbale-del-sindaco-che-confessa

“Sono molto rammaricato e ho sofferto molto in questi giorni e gli sbagli che ho fatto sono stati fatti per il bene della mia città”. Erano le 11.26 del 9 maggio 2016 quando Simone Uggetti, sindaco di Lodi, chiudeva così il suo interrogatorio reso al pm dal carcere di San Vittore. Aveva ammesso di aver […]

La mossa – Fine di un’era Svolta in Israele: dopo 12 anni tramonta Netanyahu Il suo ex alleato Bennett alla fine si rivolge al centrista Lapid. Ora cercherà di formare un governo di Manuela Dviri

L’operatore ai pm – La strage di Stresa “Mi disse: ‘Disattiva i freni, tanto il cavo non si rompe’” Altre accuse al caposervizio Tadini: “Da un mese mi faceva mettere i forchettoni. Anche il proprietario Nerini diceva ‘vai avanti’”

Agricoltura Nei campi la crisi Covid risolta con più lavoro nero: ecco i dati C’è un fenomeno strano che in Italia si manifesta ai primi caldi estivi: la natura si risveglia così come la prospettiva degli imprenditori agricoli di raccogliere quanto seminato. E allora si preparano i campi e d’improvviso, quasi che temano di poter guadagnare qualcosa, i lavoratori scompaiono. “Facciamo fatica a trovare manodopera in agricoltura”, spiegano disperati […]

Flavio Briatore e Massimo Calearo – Imprenditori “Non siamo avidi, solo ricchi. Al business non si comanda” Flavio Briatore, multiforme imprenditore con residenza fiscale nel principato di Monaco, e Massimo Calearo, vicentino, capo di un’azienda che fa affari nel mondo. Briatore: “Io sono ricco ma non sono avido”. Calearo: “Posso dire? Io anche un po’ generoso”. Eppure voi ricchi siete spietati. Non vi bastano mai i soldi, sempre di più e di […]

Il reportage – Stati Uniti, un anno dopo Minneapolis, come superare il trauma di George Floyd Gilbert Kamafa si ferma a osservare il giardino di cento “lapidi” bianche di cartone, in un tranquillo quartiere di Minneapolis. Eric Garner, Breonna Taylor, Emmett Till e ovviamente George Floyd: su ognuna è indicato il nome di una vittima della polizia, la data della morte, l’età e la scritta “Rest in power”. “Vengo spesso a […] di Alexis Buisson

Sospetto La transizione verde all’italiana tutela soprattutto Eni, Fca & C. Il Pnrr ha effetti modesti sul calo della CO2: sostituire il gas con l’idrogeno (da gas) e non puntare sulla mobilità elettrica aiuta a coprire i ritardi dei nostri colossi, non l’ambiente di Giuseppe Onufrio

Dopo la pandemia, i ragazzi devono riprendersi il contatto con gli altri di Marco Baliani

La storia Fu lui che si scusò. E tutti scrissero: “Ha confessato” Navigando tra i titoli e le dichiarazioni di cinque anni fa, è complicato cercare la “gogna” di cui si autoaccusa oggi Luigi Di Maio insieme a una parte del mondo grillino. Al contrario, il senso di oltraggio e imbarazzo per l’inchiesta di Lodi erano trasversali all’opinione pubblica, sui giornali e tra i partiti. Fanno fede, […] di To. Ro.

L’intervista – Massimo Casiraghi “A Lodi una battaglia giusta, il Movimento ha perso la bussola” Il cinque stelle Massimo Casiraghi, consigliere comunale a Lodi, è stato tra i protagonisti del processo Uggetti: grazie alla sua iniziativa, per la prima volta un giudice ha riconosciuto il diritto di un cittadino a costituirsi parte civile per conto del suo Comune, nonostante la giunta e il commissario si fossero rifiutati di farlo. Cinque […]

L’ex premier Conte su Di Maio: “Il M5S matura, ma non si tratta su etica e legalità” Con un post su Facebook Giuseppe Conte è intervenuto sull’iniziativa di Luigi Di Maio, che ha chiesto scusa all’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti, arrestato nel 2016 per turbativa d’asta e ora assolto in appello, dicendo “contribuii ad alzare i toni e a esacerbare il clima” e censurando “l’utilizzo della gogna come strumento di campagna […]

PIETRE & POPOLO – Via le tutele, per lavoro e ambiente La semplificazione di Draghi: abbattere il freno delle regole Il responsabile “commercio e lavoro” di Forza Italia Giovani Milano ha dichiarato che tra le vittime del disastro della funivia del Mottarone ci sarebbero anche “i gestori dell’impianto”, perché “costretti alla fame da regole assurde e tanto disperati all’idea di dover ritardare la riapertura da arrivare a voler riaprire ad ogni costo”. Insomma, quei quattordici […]