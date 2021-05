il-marketing-dei-social:-uno-su-5-compra-dopo-aver-visto-il-post-di-un-influencer

L’Autorità garante della Concorrenza ha annunciato di avere avviato una nuova istruttoria contro Bat Italia e gli influencer Cecilia Rodriguez, Stefano De Martino e Stefano Sala: “L’Autorità contesta la diffusione sul profilo Instagram di tali influencer, legati da un rapporto commerciale con Bat Italia, di post contenenti l’invito ai follower a pubblicare contenuti con tag e hashtag collegati alla campagna pubblicitaria del prodotto Glo Hyper, dispositivo per il tabacco riscaldato prodotto e commercializzato dalla società”.

Si tratta dell’ennesimo episodio di una questione sulla quale da tempo l’Antitrust ha avviato interventi istruttori e di moral suasion relativi a varie forme di pubblicità occulta sui social media, che fornisce spunti di riflessione sul fenomeno del cosiddetto influencer marketing.

Un argomento che riguarda tutti



Il problema della trasparenza nell’influencer marketing ha molte sfaccettature che sono di assoluto interesse per addetti ai lavori e gli investitori pubblicitari e più in generale per l’ecosistema dell’informazione nella sua accezione più ampia: la trasparenza nelle comunicazioni è fra le sfide che si trovano ad affrontare gli operatori del settore, che siano aziende, intermediari o creator. E in gioco c’è la credibilità di questa giovane leva di marketing che sta continuando a crescere nel nostro Paese e nel mondo.

Secondo il report di Buzzoole proprio sulla trasparenza nell’influencer marketing in Italia, i post (con l’esclusione delle Storie) in italiano pubblicati su Facebook e Instagram e contenenti gli hashtag della trasparenza più utilizzati (come #Ad, #Adv, #sponsorizzato, #sponsored, #inserzioneapagamento, #prodottofornitoda, #pubblicità e #advertising) nel 2020 sono stati 186.700 e hanno generato 268 milioni di interazioni. Inoltre, il numero dei post trasparenti pubblicati è leggermente diminuito rispetto allo scorso anno (-5%), un effetto che può essere attribuito alla pandemia, che ha spinto alcuni specifici settori a diminuire gli investimenti nella comunicazione.

Purtroppo permane la difficoltà di tracciare il volume delle attività opache che, per esempio, trovano posto nei contenuti effimeri come le Storie o nei video di YouTube.

Il rischio di frodi e raggiri



Un secondo aspetto riguarda le frodi: secondo un report recente di HypeAuditor, piattaforma internazionale di monitoraggio delle campagne di influencer marketing, più della metà degli influencer di Instagram è stata coinvolta in una qualche forma di frode e falsificazione sui social media nel 2020.

I mega-influencer e le celebrità di Instagram, quelli con più di un milione di follower, come Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez, sono stati i maggiori colpevoli, con due terzi (66%) di questi account coinvolti in qualche forma di attività fraudolenta; i cosiddetti nano-influencer (da 1000 a 5mila follower) hanno avuto la percentuale più bassa di frodi, che si verificano nel 42% degli account.

Le tattiche più comuni utilizzate includevano l’acquisto di follower, like e commenti da “click farm”, l’acquisto di visualizzazioni di Storie e il coinvolgimento con i pod dei commenti, dove un gruppo di utenti di Instagram si riunisce e interagisce sistematicamente con i post dell’altro.

Secondo i dati aggiornati a marzo 2021, In Italia un quinto delle persone dice di aver acquistato un prodotto/servizio dopo che era stato promosso da un influencer.

Il ruolo dell'influencer



L’ultimo elemento riguarda la figura dell’influencer. Che in realtà non esiste e non è un mestiere, così come non lo è quello di blogger. La parola influencer sta semplicemente a indicare una figura che, nel suo campo, in quanto ritenuto autorevole e credibile per ciò che dice e per ciò che magari riesce a prevedere in modo corretto, è in grado di orientare le aziende, il mercato, le persone.

Chi prova a fare l’influencer di mestiere e ogni giorno parla di marchi diversi senza il minimo collegamento non può essere credibile: basta guardare le loro pagine social per rendersi conto di come passino da un’azienda all’altra. Però le aziende continuano purtroppo a misurare l’efficacia degli influencer ancora sui volumi dei follower e sulle reach, piuttosto che sul valore.

Insomma, con tutte le attenuanti del caso per un’area del marketing relativamente di recente nascita, gli influencer sembrano i Testimonial 2.0 della contemporaneità, senza però la coerenza e l’esclusività di immagine che avevano i testimonial tradizionali di una volta, come il celeberrimo Calindri.

L’insostenibile leggerezza dell’influencer marketing non può che nuocere a brand, aziende, enti e organizzazioni e alla credibilità di questa modalità di comunicazione. Non a caso, di recente, Seth Godin ha già sentenziato che “il futuro degli influencer appartiene già al passato. Perché nella maggior parte dei casi coloro che vengono definiti influencer non lo sono affatto. Piuttosto sono hacker egoriferiti legati alle pubbliche relazioni”.