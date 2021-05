il-discorso-agli-studenti-di-elon-musk-sulla-sua-prima-azienda:-“dormivo-sul-divano-dell’ufficio”

Questo è un estratto dal discorso tenuto da Elon Musk alla university of Southern California nel 2014. Si tratta di uno dei passaggi più interessanti, con aneddoti sulla prima azienda creata insiene al fratello, una startup che sviluppava software per il web chiamata Zip2. “Avevamo un piccolo ufficio, dormivamo sul divano e facevamo la doccia alla Y.M.C.A. locale – ha raccontato Musk -. Avevamo un solo computer: di giorno teneva in piedi il nostro sito e di notte, invece, lo usavo per programmare”