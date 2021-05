ecco-love-is-in-the-air-su-canale-5

Love Is In The Air quando esce su Canale 5? Dal 31 maggio 2021

Arriva Love Is In The Air, la nuova soap turca romantica in onda su Canale 5 da lunedì 31 maggio. A svelarlo sono i palinsesti Mediaset diffusi lo scorso 17 maggio, quelli che ci avvisano che la storia d’amore nota in Turchia come Sen Cal Kapimi approda nel day-time del canale prendendo il posto dell’amatissima Daydreamer- Le ali del sogno.

La serie è già andata in onda su TeleCinco, canale MediasetEspana, mentre in Turchia si è appena conclusa la prima stagione.

Nel dettaglio, la commedia romantica scritta da Ayşe Üner Kutlu è trasmessa dall’8 luglio 2020 fino al 17 aprile 2021, ed è già rinnovata per una seconda stagione in arrivo presumibilmente in Turchia a giugno di quest’anno.

Love Is In The Air Canale 5

continua a leggere dopo la pubblicità

Ad anticipare l’arrivo della nuova soap su Canale 5 è un promo condiviso sulla pagina Twitter ufficiale di @QuiMediaset_it. Qui vediamo per la prima volta i protagonisti della nuova romantica storia d’amore da non perdersi per nessun motivo.

Love Is In The Air a che ora inizia su Canale 5?

A che ora inizia Love Is In The Air su Canale 5? È fissato per lunedì 31 maggio il debutto dell’attesissima soap turca inedita in Italia. Nel dettaglio, la programmazione di Sen Cal Kapimi prende il via subito dopo un episodio di Mr.Wrong, dunque a partire dalle ore 15:30 fino alle 16:29. Scopriamo quindi che le puntate di Love Is In The Air durano all’incirca un’ora.

Sen Cal Kapimi trama e anticipazioni

Di cosa parla Love Is In The Air? Incontriamo Eda (Hande Erçel), una ragazza orfana che sogna di diventare un architetto paesaggista. A metterle i bastoni tra le ruote è lo stravolgente incontro con Serkan Bolat (Kerem Bursin), membro di una famiglia benestante che possiede un rinomato studio di architettura. Dopo il loro fatidico e burrascoso incontro, Eda è costretta a rinunciare momentaneamente a tutti i suoi piani per continuare ad ottenere la borsa di studio che le permette di studiare all’università. L’uomo le propone infatti un accordo: fingere di essere la sua fidanzata per due mesi in cambio di una nuova borsa di studio che le permetterà di laurearsi.

Love Is In The Air episodi, quanti sono

continua a leggere dopo la pubblicità

Da quante puntate è formata Love Is In The Air? La serie turca si compone in tutto da 39 episodi di circa 120 minuti ciascuno. Tuttavia Mediaset suddividerà gli episodi diminuendone la durata che sarà di all’incirca un’ora. Si tratta di una variazione che abbiamo già visto in altre soap turche come Daydreamer-Le ali del sogno e prima ancora in Bitter Sweet- Ingredienti d’amore.

Love Is In The Air cast, attori e personaggi

Kerem Bursin (Eda) e Hande Eccei (Serkan) Nel Promo della soap Love Is In The Air. Credits: Mediaset

Chi sono gli attori di Love Is In The Air? Nei panni della protagonista Eda Yildiz troviamo l’attrice e modella Hande Eccei, mentre l’attore turco Kerem Bursin interpreta la parte di Serkan Bolat.

Love Is In The Air in streaming, dove vederla

Dove vedere le puntate di Love Is In The Air in streaming? Trattandosi di un titolo in arrivo su Canale 5, a partire dal 31 maggio 2021 la soap turca sarà sempre disponibile anche su Mediaset Play Infinity, la piattaforma gratuita targata Mediaset.