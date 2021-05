coronavirus,-tutto-quello-che-sappiamo-sull’origine-della-pandemia

Novanta giorni per scoprire la verità. Tre mesi per far luce sulle origini della pandemia che in un anno e mezzo ha provocato oltre 170 milioni di contagi nel mondo, uccidendo tre milioni e mezzo di persone. Il presidente americano Joe Biden ha chiesto mercoledì all’intelligence un report esaustivo entro fine agosto: dove gli 007 dovranno indicare “possibili direzioni di indagine e domande specifiche da rivolgere alla Cina” tenendo “sempre informato il Congresso”.