Autostrade, a tre anni dal crollo del ponte Morandi c’è il via libera alla vendita a Cassa depositi. I Benetton incasseranno 2,4 miliardi

Quasi due miliardi e mezzo. Tanto incasserà la famiglia Benetton, proprietaria del 30% di Atlantia, dalla cessione di Autostrade per l’Italia al consorzio formato da Cassa depositi e prestiti con i fondi Blackstone e Macquarie. A dieci mesi dall’accordo del luglio 2020, l’assemblea degli azionisti di Atlantia con una maggioranza dell’87% ha accettato l’offerta per l’acquisto dell’88,06% del capitale di Aspi. Dopo quasi tre anni dal crollo del ponte Morandi finisce così, almeno sul fronte aziendale, il braccio di ferro tra lo Stato e i concessionari autostradali che erano responsabili della gestione e manutenzione del viadotto genovese il cui cedimento ha ucciso 43 persone. Sfumate le minacce di revoca della concessione ad Aspi arrivate dal governo Conte 1 fin dal giorno successivo alla tragedia e ribadite ancora lo scorso anno, il punto di caduta è sì l’uscita dei Benetton e degli altri soci dall’azienda, ma con una buona plusvalenza. Non a caso il titolo Atlantia è in gran spolvero a Piazza Affari fin da lunedì mattina. La decisione è invece un nuovo colpo per i famigliari delle vittime, che avevano chiesto fino all’ultimo di interrompere la trattativa.

Sul piatto, dopo diversi affinamenti per accontentare tutti i soci compreso il fondo speculativo britannico Tci e dopo il ballon d’essai dell’offerta di Florentino Perez, una valutazione di 9,1 miliardi per il 100% di Aspi più una quota (ticking fee) del 2% annuo sul prezzo dal primo gennaio 2021 alla data del closing dell’operazione che dovrebbe cadere nel marzo 2022. In questo modo la valorizzazione sale a 9,3 miliardi. A cui vanno sommati i ristori statali per i mancati ricavi causati dal Covid, per un totale di 9,5 miliardi. L’88% vale così 7,9 miliardi. E la dinastia di Ponzano Veneto, che ha il 30,2% di Atlantia attraverso edizione, incasserà un assegno da 2,38 miliardi.

La proposta è stata approvata con il voto favorevole di 1.129 azionisti, pari al 86,86% del capitale sociale rappresentato in assemblea, mentre hanno espresso voto contrario 60 azionisti. I tre proxy advisor (Glass Lewis, Iss e Frontis), società che consigliano i fondi su come votare in assemblea, si erano espressi in maniera unanime a favore del sì all’offerta. La prossima tappa è la riunione del cda di Atlantia, che si terrà tra il 10 e l’11 giugno, per dare il via libera agli accordi vincolanti con Cdp. La firma è attesa entro fine mese.