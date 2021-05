50-citazioni-cinematografiche-(da-sapere-a-memoria)

Per sfoggiare una certa cultura pop. Per esercitare la memoria. Per evitare quelle figuracce alla Zach Galifianakis in Parto col folle. Abbiamo selezionato le battute dei film – tra grandi classici e nuovi cult – che proprio non si possono non conoscere. Ah no, non è stato facile individuarne solo e soltanto 50

“Sai chi ha detto questa frase? L’ha detta Shakespeare. Sai chi è?!”.

“Sì, l’ho sentito nominare, è un famoso pugile”.

Dal film Parto col folle di Todd Phillips, 2010, con Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis

Per evitare figuracce, certo non così eclatanti come quella di Ethan, alias Zach Galifianakis, nella suddetta demenziale commedia on the road che rende omaggio a Un biglietto in due del 1987. Per sfoggiare una certa cultura pop-cinematografica, ché in certe occasioni può essere tanta roba. Per esercitare la memoria. Che una citazione da un film sia sempre una buona idea è un mantra da taschino estraibile al bisogno. Sia lode a Wikiquote. E a tutti quei testi che raccolgono le battute che hanno reso grande la settima arte, come Suonala ancora, Sam del collega Roberto Casilini, (Bompiani, pp. 636, 19 euro), che ne raggruppa 7575 prese da oltre 1520 titoli (426 in più e nuovi rispetto alla prima versione del 1999).

Considerando che al mondo ogni anno, escluso questo periodo di pandemia, vengono prodotti qualcosa come 2500 film (fonte IMDb), forse vi state chiedendo con quale criterio qui abbiamo selezionato solo e soltanto 50 citazioni, che trovate nella gallery. Intanto, abbiamo preso in considerazione alcune di quelle che hanno scalato la classifica delle migliori 100 frasi dei film dell’Afi – American Film Institute, le più iconiche che – suvvia – non si possono non conoscere, tipo “Francamente, me ne infischio” (Via col vento, ovvio) e “Alla tua salute, bambina!” (Casablanca, ça va sans dire). Poi, abbiamo fatto scelte di cuore, o meglio di Dna, tra quei titoli dunque che sono e saranno intrinsecamente nostri (giusto un paio di esempi per essere superchiari: Star Wars e Ritorno al futuro). Infine, ci siamo divertiti ad abbinare situazione a citazione e allora a prediligere quelle battute a cui possiamo davvero ricorrere nella quotidianità: una su tutte? “Potrebbe andar peggio! Potrebbe… piovere!” (Frankenstein Junior).

Di sicuro abbiamo omesso parecchi cult per lasciare spazio alle chicche (“Dai, dai, dai!”, da Boris – Il Film). Perdonateci e segnalateci le dimenticanze più gravi, così possiamo immaginare il sequel: Altre 50 citazioni cinematografiche (da sapere a memoria). Ed estenderlo magari anche alle serie, che ormai sono i nuovi filmoni.