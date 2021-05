Spread the love











Davide Rossi è a processo per lesioni aggravate ed omissione di soccorso, e ora la procura di Roma ha chiesto due anni e otto mesi di carcere. Sono giorni difficili per Davide Rossi, figlio del cantautore Vasco. Il 35enne è imputato nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente stradale da lui causato nel 2016: Davide è accusato di non […]

L’articolo Vasco Rossi, il figlio Davide è nei guai: chiesti 2 anni e 8 mesi di reclusione proviene da Leggilo.org.

