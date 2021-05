Una Vita, anticipazioni dal 31 maggio al 5 giugno: Marcia è in galera, ma è innocente!

Spread the love

Anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 31 maggio al 5 giugno 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Marcia è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso Ursula. In realtà la mandante dell’omicidio è stata Genoveva e l’esecutore Israel, ma tutte le prove raccolte dal commissario Mendez riconducono alla Sampaio. Felipe assume le difese della ragazza, della quale è ancora molto innamorato.

Felipe Alvarez-Hermoso è sempre innamorato di Marcia, accusata dell’omicidio di Ursula. L’avvocato, certo della sua innocenza, vuole difendere l’ex domestica davanti alla legge.

L’arresto della ragazza ha lasciato gli abitanti del quartiere senza parole.

Il problema è che tutte le prove sembrano inchiodare la Sampaio: il suo fazzoletto di fianco al cadavere, la mancanza di un alibi e una lettera scritta da Ursula prima della sua morte e indirizzata all’ispettore Mendez in cui accusa Marcia del proprio assassinio.

Felipe, dunque, si mette al lavoro per cercare di trovare un alibi per Marcia. L’avvocato non sa che la mandante dell’omicidio di Ursula è stata Genoveva, sua futura moglie, e l’autore del delitto è stato Israel.

Intanto Israel, pieno di sensi di colpa vedendo Marcia dietro le sbarre, va da Genoveva e le rivela che sulla pistola usata per l’omicidio ci sono anche le sue impronte.

Israel dunque impone alla Salmeron di trovare un modo per far uscire Marcia di prigione. Ma la donna per tutta risposta commissionerà un altro omicidio.

Quali saranno le altre storie che vedremo in “Una Vita” dal 31 maggio al 5 giugno?

Julio, un giovane forestiero, si aggira per il quartiere chiedendo diverse informazioni su Bellita. In realtà l’uomo sta cercando Josè.

Dopo aver saputo che è stata Margarita ad avvelenarla, e dopo le prime titubanze, Bellita alla fine di convince: denuncerà l’amica che ha tentato di avvelenarla.

Dominguez rifiuta la proposta di un ingaggio a Hollywood per stare vicino alla moglie.

Arantxa riceve una strana telefonata e rimane pietrificata.

Maite fa una scenata di gelosia a Camino: la causa è il serrato corteggiamento di Ildefonso.

Liberto sorprende Rosina a curiosare nell’atelier di Maite.

“Una Vita” va in onda dal lunedì al venerdì dalle 14.10 alle 14.45 su Canale 5.