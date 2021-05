tommaso-zorzi-incontra-a-sorpresa-elisabetta-gregoraci-e-dice-“voglio-anche-…”

Spread the love











Tommaso Zorzi come tutti sappiamo è il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip ed è stato per diversi mesi al fianco di una delle showgirl più importanti del nostro paese. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci ovvero l’ex gieffina che ha partecipato all’ultima edizione del reality di casa Mediaset avendo un successo straordinario. I due nelle scorse ore pare si siano incontrati e abbiano trascorso dei momenti insieme. Il tutto è stato ovviamente documentato sui vari social network e nello specifico sui profili personali dell’uno e dell’altro. Il loro incontro è stato quindi condiviso da Tommaso ed Elisabetta con i loro followers, pubblicando delle foto e delle Instagram Stories. Ma vediamo cosa è accaduto tra loro?

Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci, l’incontro a Forte dei Marmi

Nelle scorse ore quindi Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci si sono incontrati a Forte dei Marmi. I due, che hanno condiviso una delle esperienze più importanti sicuramente della loro vita, ovvero la partecipazione al Grande Fratello vip, starebbero trascorrendo un weekend di relax insieme. In realtà non sembra che i due avessero organizzato questo weekend insieme, ma si sono ritrovati per caso nello stesso hotel. Elisabetta nello specifico pare si trovasse in questa struttura insieme al figlio Nathan Falco al quale il vincitore del GF, ha voluto fare anche un regalo.

Insieme nello stesso hotel di lusso

Il primo a postare delle Instagram Stories sul tuo profilo di Instagram è stato proprio Tommaso, il quale ha voluto condividere con i suoi follower alcune immagini di questo weekend trascorso a Forte dei Marmi in un hotel di lusso proprio dove ha incontrato l’ex coinquilina della casa più spiata d’Italia. Pare che i due siano stati piuttosto felici di incontrarsi per caso in questa struttura e trascorrere così del tempo insieme. “Sono nello stesso albergo di chi? Di chi!?!“, avrebbe detto Tommaso, inquadrando poi Elisabetta. “Voglio anche Nathan, la family al completo“, avrebbe detto poi Tommaso Zorzi. Effettivamente subito dopo nella storia è comparso anche Nathan Falco ovvero il figlio di Elisabetta e del noto imprenditore Flavio Briatore.

Tommaso fa un regalo al figlio di Elisabetta

Ad un certo punto, poi Tommaso Zorzi avrebbe voluto fare anche un regalo piuttosto gradito a Nathan Falco e avrebbe mostrato anche questo nelle sue Instagram Stories. “Nathan, com’è la maglietta di zio Tommy?“, avrebbe chiesto Tommaso al piccolo Nathan. “Com’è over così? La mamma non voleva over“, ha aggiunto ancora il conduttore di Punto Z. “No, la mamma non voleva over“, avrebbe risposto la Gregoraci. Un siparietto molto simpatico, dunque, tra i due che ha fatto tanto piacere ai loro follower.

