Tiramisù alle fragole la ricetta vegan

Con l’arrivo della primavera e dei suoi primi caldi raggi di sole, ecco comparire nei vostri orticelli urbani, le prime gustosissime e tanto aspettate fragole. Molto ricca di vitamine ed in particolare di vitamina C, la fragola anche se rientra nella categoria della frutta è in realtà un falso frutto, infatti i frutti veri e propri sono i cosiddetti acheni ossia i semini gialli che si vedono sulla sua superficie.

Grazie al loro sapore zuccherino le fragole sono spesso usate come dessert, ma possono anche essere l’ingrediente principale di primi piatti, molto delicati. Per rinfrescare le vostre gite primaverili, vi proponiamo la ricetta vegan di una variante del classico tiramisù: alle fragole gustoso ma leggero e soprattutto realizzato esclusivamente con l’uso di alimenti di origine vegetale.

Ingredienti

500g di fragole

250g di biscotti secchi vegan

600g di latte di soia o di riso

o di riso 30g di farina

60g di zucchero

12g di amido di mais

30g di margarina vegetale (o burro vegetale)

1 cucchiaio di curcuma

1 limone scorza grattugiata

300g di panna vegan

2 cucchiai di zucchero a velo

2 limoni succo

150ml di acqua

4 cucchiai di zucchero di canna