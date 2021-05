temptation-island:-l’amore-tra-speranza-capasso-e-alberto-maritato

Spread the love

La coppia formata da Speranza Capasso e Alberto Maritato è più forte che mai. Dopo essere usciti separati da Temptation Island 2020, i due sono tornati presto insieme e il loro amore oggi sembra essersi consolidato.

Una nuova stagione dell’amatissimo docu-reality Temptation Island sta per cominciare. Ma i fan non hanno certo dimenticato le emozioni provate nell’edizione 2020.

Fra le coppie dell’edizione 2020 del programma più chiacchierato della Tv c’è quella formata da Speranza Capasso e Alberto Maritato. I due, prima di fare il loro ingresso a Temptation Island, erano già fidanzati da ben 16 anni.

Era stata di Alberto Maritato l’idea di partecipare al programma per ravvivare il rapporto. Speranza non avrebbe voluto partecipare ma il fidanzato l’aveva convinta. Alberto aveva dichiarato alla redazione di Temptation Island: “Dopo 16 anni non riesco ancora ad immaginare un futuro con lei!”.

Una dichiarazione molto forte quella di Alberto, ma oggi le cose fra i due sembrano andare a gonfie vele.

Speranza Capasso e Alberto Maritato17 anni d’amore

Nell’edizione di Temptation Island 2020 la coppia formata da Speranza Capasso e Alberto Maritato era uscita separata. Nella sesta e ultima puntata, quando le fu chiesto se voleva uscire con Alberto, Speranza rispose: “di testa no, di cuore sì”.

Ma Alberto Maritato aveva risposto con un secco “no”. La coppia era quindi uscita separata e dopo un bacio con Nunzia Tagliatela, Alberto le aveva dato appuntamento a Napoli per rivedersi.

Ma dopo un mese, all’incontro con Speranza Capasso, Alberto si era dimostrato cambiato. Ci è voluto del tempo ma la coppia è tornata insieme oggi li vediamo più innamorati che mai.

“Ci sono state tante tempeste ma questa foto rappresenta tutto… Buon anniversario amore mio. +17. TI AMO”, ha scritto Speranza Capasso su una story di Instagram, aggiungendo la foto di un tenero bacio fra lei e il fidanzato.

“17 anni tra amore, litigi e tanti bei momenti passati insieme. Spero che possiamo presto realizzare il nostro sogno… Tanti auguri amore mio”, ha scritto invece Alberto Maritato. Le parole di Alberto non possono che dare gioia ai fan della coppia.

L’affermazione di Alberto Maritato alla redazione di Temptation Island è sicuramente lontana ormai. I due progettano il futuro assieme. Sicuramente ci saranno presto tante novità dalla coppia Speranza Capasso e Alberto Maritato.