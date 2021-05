salmone-fresco-o-affumicato,-il-mowimento-di-gusto

Ricco di omega 3, il salmone è l’alimento proteico perfetto per stare in forma con gusto. Sostenibile, primo di OMG e antibiotici, i prodotti MOWI sono perfetti per un light lunch o una cena gourmet (veloce!)

Il salmone è un alimento sano e gustoso, ricco di omega 3, ottimi anche per contrastare i radicali liberi, andando a rallentare l’invecchiamento cellulare. Quando la stagione si fa più calda, il piacere di gustare un antipasto o un light lunch a base di salmone affumicato è quasi un desiderio. E poi il salmone fresco si presta a mille interpretazioni che soddisfano ogni palato. Ma siamo sicuri di mangiare un salmone di livello? Ci ha pensato MOWI a lanciare sul mercato italiano un salmone di qualità superiore e dal gusto inconfondibile, il migliore alleato per uno stile di vita sano e sostenibile.

Con una storia lunga più di 50 anni, MOWI offre un salmone di qualità superiore, dal colore deciso e dal sapore intenso, che si scioglie in bocca. Sempre fresco, è disponibile in diversi formati, ideali per un’esperienza di gusto senza paragoni. Un salmone “buono” sotto tutti i punti di vista, dall’ottimo profilo nutrizionale, ideale per uno stile di vita sano. L’eccellenza MOWI è garantita in ogni fase del processo produttivo, partendo dall’allevamento responsabile dei salmoni che crescono nelle acque incontaminate dei fiordi norvegesi, nutriti con una dieta di qualità, priva di OGM ed antibiotici. Non manca l’attenzione alla sostenibilità, per preservare le risorse del pianeta e voler offrire al consumatore la migliore scelta di prodotti ittici allevati in modo sostenibile: tutti i salmoni norvegesi MOWI sono certificati ASC (Aquaculture Stewardship Council), lo standard di sostenibilità ambientale più rigoroso, garanzia di un’acquacoltura responsabile che rispetta il benessere dei salmoni, il loro ambiente e la biodiversità.

Se vi piace il salmone affumicato…

Il salmone affumicato MOWI SIGNATURE è un prodotto di eccellenza, a partire dalle materie prime: 100% puro, perché allevato senza antibiotici e alimentato senza OGM, sempre da salmone fresco, mai congelato. Dopo un’attenta selezione dei migliori filetti, il salmone affumicato MOWI SIGNATURE viene salato a secco con sale marino e delicatamente affumicato su legno di faggio per diverse ore, durante le quali la temperatura e l’umidità sono costantemente monitorate per garantire un aroma e un sapore straordinari. Fondamentale anche la fase successiva di riposo, necessaria per bilanciare i sapori e permettere al salmone di essere affumicato in modo uniforme. Infine, viene affettato da fresco, utilizzando solo la parte più pregiata del filetto, per far arrivare sulla tavola un prodotto dalla consistenza tenera e un gusto delizioso. Disponibile nei formati da 50g (2 fette) e 100g (4 fette), MOWI SIGNATURE è contenuto in un packaging esclusivo unico, prodotto con plastica riciclata e 100% trasparente, che mantiene tutta la freschezza e la morbidezza delle fette, rendendole facilmente separabili. Per garantire un’assoluta trasparenza, un QR code sulla confezione permette la totale tracciabilità dal mare alla tavola.

Se vi piace il salmone fresco…

Gli INFUSIONS MOWI GOURMET sono i nuovi gustosi tranci di salmone fresco marinati disponibili in due varianti: Red Thai, conditi con una miscela di spezie ed aromi leggermente piccanti, e Zenzero, Peperoncino e Limone. Disponibili nel formato da 220g (2 tranci), si distinguono per un aroma ed un sapore speciale e per la facilità di preparazione: sono sufficienti 4 minuti al microonde per ottenere un piatto versatile e sfizioso, da gustare come antipasto, come secondo leggero o ingrediente d’eccezione per insalate gourmet. Anche per gli INFUSIONS MOWI GOURMET la lavorazione parte dalla selezione dei migliori filetti freschi di salmone, allevati senza antibiotici ed alimentati senza OGM. Il passo successivo è una marinatura d’eccezione, con una miscela di erbe, sapori e spezie, che riposa il tempo necessario per diffondersi uniformemente sui filetti. Infine, il packaging comodo e funzionale, che può essere inserito direttamente in microonde, completa un prodotto pratico, originale e accattivante.