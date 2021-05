Pio e Amedeo, Fabio Canino al veleno: “Da buttare via perché …”

Spread the love











Ieri è andata in onda un’altra puntata di Tv Talk, il seguitissimo programma di Rai Tre che va in onda il sabato pomeriggio alle 15.00, condotto dal giornalista Massimo Bernardini.

Il programma è molto amato perché fa una analisi precisa e oggettiva dei programmi che sono andati in onda la settimana precedente o, comunque quelli che hanno più lasciato il segno in senso positivo o negativo, che hanno fatto più parlare.

Fabio Canino ospite a Tv talk si scaglia contro Pio e Amedeo e il loro spettacolo “Felicissima sera”

Fabio Canino, ieri sabato 29 maggio, è andato ospite a Tv talk e si è parlato tra gli altri programmi di tutte le reti, Mediaset e Rai, di Pio e Amedeo e del loro spettacolo terminato già da qualche settimana “Felicissima Sera”. Il programma di Pio e Amedeo ha fatto già abbastanza parlare perchè i due hanno affrontato l’argomento del politicamente corretto attirandosi tantissime critiche che, in ogni caso, il duo aveva già messo in conto come aveva preannunciato andando ospite giorni prima nel programma Amici di Maria De Filippi.

Ieri, a dire la sua contro i due comici foggiani è stato Fabio Canino giudice da sempre del bellissimo programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

Fabio Canino ha picchiato durissimo contro Pio e Amedeo e il loro programma, infatti ha detto: “Felicissima Sera è un programma da buttare via”.

E poi ha aggiunto: “Sono molto faciloni, niente di nuovo. Non hanno rivoluzionato niente giocando a fare i giullari di corte sapendo i limiti oltre i quali non andare.”

Il giurato di Ballando con le stelle, infine, ha concluso il tutto a Tv Talk dichiarando: “A me non sono piaciuti”.

Ma Massimo Bernardini ha, invece, controbattuto: “Hanno avuto uno scivolone ma non vuol dire che non hanno portato qualcosa di nuovo.”

Massimo Bernardini dà i “Tv Talk Awards”

Massimo Bernardini, ieri in puntata ha conferito i “Tv Talk Awards” e cioè i premi per quei programmi e personaggi tv che, più degli altri, hanno lasciato il segno in questa stagione televisiva.

Il premio come migliore novità è andato a Oggi è un altro giorno e Il commissario Ricciardi, la fictioncon Lino Guanciale.

Il premio come “personaggio rivelazione” è andato a Tommaso Zorzi che, uscito dalla casa del Grande fratello vip ha spopolato con le ospitate oltre ad essere diventato opinionista nel programma l’Isola dei famosi quest’anno condotto da Ilary Blasi.

