paolo-bonolis-rinnova-in-contratto-con-mediaset

Paolo Bonolis, amato conduttore televisivo che da anni porta avanti i suoi show su Canale 5, non sembra aver intenzione di lasciare la rete del Biscione, come alcune indiscrezioni suggerivano. A quanto pare, infatti, l’uomo proprio di recente avrebbe rinnovato il suo contratto con Mediaset per altri tre anni!

Di recente il successo ottenuto ha portato Paolo Bonolis a sostituire Barbara D’Urso nella fascia serale della domenica sera ma, se all’inizio gli ascolti erano davvero notevoli, ora sembra che anche lui faccia fatica ad ottenere i risultati sperati.

Questo, insieme a voci di corridoio varie e insieme alle dichiarazioni di Sonia Bruganelli, che aveva parlato di una pausa del marito dalla tv, aveva portato i fan del presentatore a pensare che Paolo potesse dire addio a Mediaset.

Secondo TvBlog, però, le cose strarrebbero in modo diverso! A quanto pare, infatti, non solo Bonolis non lascerà la rete del Biscione ma avrebbe anche firmato un rinnovo di contratto per altri tre anni!

Paolo Bonolis: nuovi programma a Mediaset

Secondo i più informati Paolo Bonolis non ha la minima intenzione di lasciare la rete della famiglia Berlusconi ma, anzi, il conduttore sembra pronto a portare in tv numerosi nuovi progetti su Canale 5.

Qualcuno ha parlato del possibile ritorno de “Il senso della vita”, che Paolo ha spesso detto di voler tornare a condurre; altri invece hanno supposto che a tornare potrebbe essere “Music”, anche se gli ascolti del programma l’ultima volta non erano stati dei migliori.

Di sicuro, però, a settembre 2021 tornerà Avanti un Altro nel preserale di Canale 5, che da sempre tiene il pubblico incollato alla tv. La versione serale del programma, invece, si concluderà proprio oggi, visto che come tanti show si fermerà per la pausa estiva.

Cosa riserva, insomma, il futuro di Paolo? Con quali nuovi irriverenti format farà compagnia al suo amato pubblico?