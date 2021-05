Ingredienti PER LA PANNA COTTA

200 g piselli sgranati

150 g panna fresca

30 g Parmigiano Reggiano Dop

10 g gelatina alimentare in fogli

pepe di Giamaica

cannella in stecca

sale

Ingredienti PER LA SALSA

4 tuorli sodi

50 g olio extravergine di oliva

aceto bianco

maggiorana

mandorle salate

sale

pepe

Durata: 30 min Livello: Facile Dosi: 4 persone

Per la ricetta della panna cotta di piselli, mettete a bagno la gelatina in acqua fredda. La gelatina alimentare va fatta idratare in acqua molto fredda, magari con qualche cubetto di ghiaccio: nell’acqua tiepida tende infatti a sciogliersi diventando in parte inutilizzabile.

Lessate i piselli in acqua bollente salata per 5 minuti. Scolateli e frullateli.

Scaldate la panna con qualche granello di pepe di Giamaica schiacciato e un pezzetto di cannella. Prima che arrivi a bollore filtratela e scioglietevi la gelatina strizzata.

Mescolate la panna con i piselli frullati, una presa di sale e il parmigiano grattugiato, quindi distribuite il composto in 4 stampini usa e getta in alluminio. Fate raffreddare in frigo per 2-3 ore.

Per la salsa frullate i tuorli sodi con 2-3 cucchiai di aceto, l’olio, sale e pepe.

Sformate le panne cotte e servitele con la salsa, le mandorle e foglie di maggiorana fresca.