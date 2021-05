next-gen-it,-il-1-giugno-la-festa-della-repubblica-dei-giovani

Si chiama Next Gen IT, la Festa della Repubblica dei giovani. Martedì 1 giugno dalle 19, il palco all’aperto del teatro India di Roma si aprirà alle storie, alle voci, al talento della “next gen” italiana: artisti, cantanti, attivisti, ricercatori, startupper e imprenditori culturali, uniti dal fatto di non avere più di 30 anni.

Il palco di Next Gen IT in fase di allestimento all’esterno del Teatro India di Roma

Sarà la grande festa di lancio di Italian Tech, la nuova testata del gruppo GEDI, che oltre ad occuparsi della trasformazione tecnologica in corso, si è data la missione di ascoltare i giovani, di fare in modo che la rivoluzione che sta per partire con il Piano di Ripresa e Resilienza tenga conto non solo dei loro sogni, ma anche del loro valore, della loro energia.

Questi i protagonisti della serata che sarà condotta dal direttore di IT Riccardo Luna e dai giornalisti di Repubblica Ernesto Assante e Alessandra Vitali: Ariete, Davide Dattoli, Fasma, Pilar Fogliati, Fulminacci, Fumettibrutti, Gaudiano, Giacomo Mazzariol, Gloria Napolitano, Nayt, Laeticia Ouedraogo, Marianna Panzarino, Linda Raimondo, Marco Rambaldi, Random, Virginia Stagni, Takoua Ben Mohamed, Giorgio Tinacci, Pietro Turano, Virginia Valsecchi, Carmelo Traina, Giada Zhang. Tra gli ospiti anche la ministra delle Politiche Giovanili Fabiana Dadone intervista da Filippo Grondona. E, fuoriquota, nel senso di età, un monologo di Saverio Raimondo.