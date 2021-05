Home » Tv » Netflix: Serie Tv e Anime in uscita a Giugno 2021

Giugno è alle porte e, nonostante possiamo iniziare ad uscire nuovamente, la voglia di trascorrere una serata a guardare le serie che più amiamo non passa mai; scopriamo insieme tutte le uscite, tra titoli originali e Serie Tv, che la grande N ha in serbo per i suoi abbonati nel mese di giugno 2021.

Netflix è il colosso dello streaming che riesce ad essere attraente anche quando l’estate non è solamente il momento di rinascita, ma dopo un paio di anni di oscurantismo da lockdown, significa una ripresa della vita normale.

La Grande N ha in serbo per i suoi abbonati molti titoli interessanti, mostrando una tecnica di marketing ben precisa; verranno lanciate le nuove stagioni di titoli originali che hanno appassionato il pubblico durante l’inverno come Lupin, con Omar Sy, Summertime con il prossimo conduttore di XFactor 2021 ed Elite 4.

Con le voci sempre più insistenti di una Bridgerton 2 per la fine dell’estate, Netflix sa benissimo che per tenere stretti i risultati di due anni di crescita esponenziale, deve alzare l’asticella e rendere il Binge Watching ancor più famelico.

Nel frattempo scopriamo quali sono i titoli confermati per Giugno 2021.

Serie Tv confermate per Giugno 2021

Come confermato, oltre al grande secondo capitolo di Lupin, sono molte le serie tv che vedremo in questo inizio di estate 2021; i titoli confermati sono:

Dal 1 al 15 giugno

Summertime , Stagione 2

, Stagione 2 Feel Good, Stagione 2

Stagione 2 Sweet Tooth, Stagione 1

Stagione 1 Love (ft. Marriage and Divorce),Stagione 2

(ft. Marriage and Divorce),Stagione 2 Lupin , Stagione 1B

, Stagione 1B Elite , Storie brevi

, Storie brevi Workin’ Moms , Stagione 5

, Stagione 5 Black Summer , Stagione 2

, Stagione 2 Dal 16 al 30 giugno

Hospital Playlist, Stagione 2

Stagione 2 Katla , Stagione 1

, Stagione 1 The Gift, Stagione 3

Stagione 3 Elite, Stagione 4

Stagione 4 So Not Worth It, Stagione 1

Stagione 1 The Rational Life , Stagione 1

, Stagione 1 Il regista nudo, Stagione 2

Stagione 2 Jiva! , Stagione 1

, Stagione 1 Ray , Stagione 1

, Stagione 1 Sex/Life, Stagione 1

Stagione 1 The A List, Stagione 2

Senza considerare che in arrivo vi sono numerosi anime attesissimi che per adesso sono stati rilasciati solamente in Giappone: