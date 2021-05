my-name-is-earl-in-streaming:-dove-vedere-la-serie-completa

My Name is Earl in streaming su Star di Disney+

Cerchi gli episodi di My Name is Earl in streaming in italiano? Devi sapere allora che la serie comedy ideata da Greg Garcia con protagonista Jason Lee (Earl) è disponibile in esclusiva su Star di Disney+!

A partire dal 23 febbraio 2021 Star diventa la nuova sezione interamente dedicata all’intrattenimento generale, unendosi così ai brand già presenti sulla piattaforma quali Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e Disney!

Per accedere allo streaming di My Name is Earl non devi far altro che sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma oppure, se sei già registrato, cercare il titolo della serie sul catalogo e dare inizio al tuo binge-watching di tutti gli episodi.

L’elenco delle serie tv e dei film è in costante aggiornamento: al link trovi il catalogo delle serie tv disponibili su Star!

My Name is Earl dove vederlo in italiano

Sono quattro le stagioni e 96 gli episodi che compongono la serie dedicata alle stravaganti vicende del trentenne fannullone Earl J. Hickey. Dopo essersi dedicato per anni a piccoli furti e crimini, Earl vince all’improvviso 100.000 dollari con un gratta e vinci.

La sua vittoria, però, coincide con l’inizio di una serie di piccole sfortune che gli fanno perdere prima il tagliando vincente, poi la moglie e in seguito persino la casa. In questo modo Earl conosce il Karma, iniziando così a riflettere attentamente sugli errori della propria vita. Riuscirà Earl a rimediare a tutte le sue colpe per invertire il Karma?

Jason Lee (Earl J. Hickey), Ethan Suplee (Randy Hickey), Jaime Pressly (Joy Turner) ed Eddie Steeples (Darnell “Gamberone”) sono solo alcuni dei protagonisti principali della comedy prodotta dalla 20th Century Fox in onda dal 20 settembre 2005 al 14 maggio 2009 negli Stati Uniti su NBC. In Italia My Name is Earl è trasmessa in prima tv su Italia 1 dal 2006 al 2011. Adesso, invece, la trovi disponibile con tutte le puntate in esclusiva streaming su Star di Disney+.