mauro-coruzzi-su-silvia-toffanin-va-diretto-e-senza-freni-“e’-diventata-…”

Spread the love











Si è appena conclusa l’ennesima stagione di Verissimo, ovvero il programma condotto da Silvia Toffanin e andato in onda per tutta la stagione invernale su Canale 5, ogni sabato pomeriggio. Anche quest’anno Silvia Toffanin ha ottenuto dei successi straordinari in termini di ascolti ed infatti Verissimo è stato uno dei programmi più seguiti dai telespettatori italiani. Nel corso delle varie puntate Silvia ha portato avanti delle interviste fatte a personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e tanto altro. Insomma sembrerebbe che anche quest’anno il programma Verissimo abbia confermato il suo grande successo, visto che è stato seguito da milioni di telespettatori.

Verissimo, Mauro Coruzzi parla del successo del programma

In queste ore a parlare di Verissimo e del grande successo del programma di Silvia Toffanin è stato Mauro Coruzzi, ovvero colui che in arte è conosciuto anche come Platinette. Quest’ultimo gestisce una rubrica sul settimanale Di Più intitolata La tv che vedo e sembra che in questi giorni abbia voluto parlare proprio di Verissimo e di Silvia Toffanin elogiando la conduttrice. “Silvia Toffanin ha saputo trasformarlo…tanto da farlo vincere negli ascolti, ogni settimana, nella competizione dei programmi in onda a quell’ora sugli altri canali”. Questo quanto dichiarato da Platinette nella sua rubrica dove ha dedicato una pagina proprio a Verissimo e alla conduttrice storica di questo programma che in tutti questi anni ha saputo, come catturare l’attenzione del suo pubblico e farsi soprattutto amare.

Le origini del programma e come è cambiato negli anni

Ricordiamo come inizialmente questo programma fosse condotto da Cristina Parodi e si occupasse soltanto di cronaca, proponendo alcuni servizi e collegamenti. Poi alla conduzione di Verissimo è arrivata Silvia Toffanin nel 2006 e pian piano la donna è riuscita a cambiare il format del programma, realizzando delle interviste piuttosto importanti e anche dei servizi inediti sui principali personaggi del mondo dello spettacolo, dell’arte, del cinema e dello Sport. “È diventato una sorta di confessionale”, ha dichiarato Platinette sempre nel corso del suo intervento nella rubrica parlando di Verissimo.

Mauro elogia Silvia Toffanin

Mauro Coruzzi lo conosciamo per essere anche un grande critico, ma in questa occasione sembra aver voluto pronunciare delle bellissime parole nei confronti della conduttrice Silvia Toffanin che è anche una sua grande amica. Nello specifico, pare che Platinette abbia voluto sottolineare come Silvia sia una donna piuttosto empatica, capace quindi di comprendere gli stati d’animo dei suoi ospiti portandoli anche a fare delle confessioni piuttosto importanti e inedite. Inevitabilmente Platinette ha anche sottolineato come nel corso dei decenni Silvia Toffanin sia riuscita grazie al suo talento a fare molta strada nel mondo dello spettacolo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...