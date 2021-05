manchester-city-chelsea-0-1:-voti,-highlights-e-tabellino,-vince-tuchel

Manchester City-Chelsea 0-1: voti, highlights e tabellino. Basta una rete di Havertz alla fine del primo tempo per un successo storico

Il gol di Havertz (Getty Images)

Manchester City-Chelsea 0-1: Pep Guardiola sa come si vice una Champions League, Thomas Tuchel come si perde ma entrando in campo ad Oporto entrambi non lo ricordano. Il Chelsea però ha fatto tesoro delle due sconfitte stagionali in Premier League e parte subito forte.

Poco spazio e campo per il giro palla del City e fin da subito ritmi altissimi, con i tre davanti che costruiscono molto e bene. Werner spreca un’ottima occasione mentre sull’altro fronte ci mettono un po’ a prendere le misure. Rudiger stoppa Foden a due passi da Mendy, Mahrez non sfritta un grande lavoro di Walker e sembra chiaro che non ci sia convinzione.

Così è il Chelsea a sbloccarla con una combinazione perfetta tra Chilwell e Mount, abilissimo a servire Havertz che salta Ederson e appoggia a porta vuota. per quello che abbiamo visto, è anche giusto. Nella ripresa tanto possesso palla City, un episodio dubbio (ma il Var conferma la decisione dell’arbitro che non concede rigore) ma l’occasione migliore è ancora per i londinesi.

Certo, se Rudiger non avesse fatto fuori De Bruyne con un blocco assassino forse avremmo visto un’altra gara. Ma intanto è la seconda Champions nella bacheca del Chelsea che può fare festa.

(Getty Images)

(Getty Images)

MARCATORI: 42′ Havertz

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson 6; Walker 7, Stones 5.5, Ruben Dias 6, Zinchenko 5; De Bruyne 6.5 (59′ G. Jesus 5.5), Gundogan 6, Foden 5.5; Mahrez 5, Bernardo Silva 5.5 (64′ Bernardinho 6), Sterling 6 (76′ Aguero sv). All.: Guardiola 6.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy 6; Azpilicueta 6.5, Thiago Silva 6.5 (38′ Christensen 6), Rudiger 5.5; James 6, Kanté 7.5, Jorginho 6.5, Chilwell 6; Mount 7 (79′ Kovaci sv), Havertz 7; Werner 6 (66′ Pulisic). All.: Tuchel 7.5.

NOTE: ammoniti Gundogan (MC), Rudiger (C). G. Jesus (MC)

