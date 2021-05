L’Associazione italiana Provider rinnova le cariche: Zorzoni è il nuovo presidente

Giovanni Zorzoni è il nuovo presidente di Aiip, dopo che l’assemblea dei soci dell’Associazione italiana Internet provider ha rinnovato le cariche per il biennio 2021-2023.

In una nota si legge che “alla guida della storica associazione dei provider italiani, costituita nel 1995 come presidio istituzionale e regolamentare per gli operatori è stato quindi eletto l’attuale direttore generale di Mynet: attivo da oltre 10 anni all’interno dell’associazione e imprenditore nel mondo delle telecomunicazioni da oltre 20, Zorzoni è stato anche vicepresidente nel precedente Consiglio direttivo, coordinando il gruppo Infrastrutture, attivo su tavoli di negoziazione italiana ed europea relativi a reti ultra-broadband Vhcn in fibra ottica”; inoltre, il Consiglio direttivo ha nominato vicepresidenti Giuliano Claudio Peritore (Panservice), past-president per i precedenti 4 anni, e Cinzia Dalla Torre (Intred).

Da circa 25 anni, Aiip rappresenta l’elite delle Pmi in Italia nell’ambito delle reti ad alta velocità e dei servizi avanzati basati su Internet ed è composta da 60 operatori di telecomunicazioni e Internet, con un totale di oltre 200mila clienti business e 1 milione di clienti residenziali e ha contributo alla crescita di oltre 7 aziende che si sono quotate in Borsa”.

Zorzoni ha ringraziato gli associati per la grande partecipazione all’assemblea e la fiducia ricevuta: “È un onore essere alla guida di Aiip. Da questo momento mi impegnerò ancora più intensamente per contribuire alla tutela del libero mercato delle telecomunicazioni degli operatori italiani, siano essi di reti fisiche/virtuali o di servizi cloud e datacenter avanzati”.