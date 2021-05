Lasciali parlare (con Meryl Streep) è un bel film quasi tutto improvvisato

Dieci giorni di lavoro su una nave da crociera. Senza pause, senza tempi tecnici per preparare il set e senza copioni. Nemmeno fosse l’opera di un esordiente. Dietro, invece, c’è il più grande innovatore del cinema americano, il regista Steven Soderbergh, che lascia la diva libera di inventare

Meryl Streep è partita per una crociera da New York a Southampton e ha girato un film. È un progetto di Steven Soderbergh: da anni il regista sperimenta metodi alternativi che sfruttano le nuove tecnologie per abbassare i costi, al punto da poter essere indipendente dagli studios e lontano dal loro controllo. Come questo. S’intitola Lasciali parlare ed è disponibile al noleggio su tutte le principali piattaforme. Racconta di una famosa scrittrice, Meryl Streep per l’appunto, che viene invitata a ritirare un premio prestigioso, ma non amando volare decide di andarci in nave e chiede a due amiche di vecchia data (e a suo nipote) di accompagnarla. Il grosso del film è ambientato lì e soprattutto è improvvisato.

Sembra un lavoro che potrebbe intraprendere un esordiente per farsi notare. Solo che a scrivere il trattamento della sceneggiatura (quello sul quale si improvvisa) c’è Deborah Eisenberg, 74enne tra le più grandi firme di storie brevi. Solo che a recitare, oltre a Meryl Streep, ci sono due colonne di Hollywood come Candice Bergen e Dianne Wiest. E solo che a dirigere c’è la Palma d’Oro e il premio Oscar Steven Soderbergh, il quale si è innamorato degli scritti di Eisenberg grazie alla recensione di un critico (categoria che lui odia, eppure questa volta si è dovuto arrendere, ché gli ha aperto le porte di un talento che non conosceva). Il progetto, dunque, è reso possibile da videocamere come le Red Komodo, di dimensioni mini e mai usate prima per un film, cioè digitali ad alta risoluzione che richiedono pochissima illuminazione, in modo da poter girare senza piazzare le luci sul set. Trovandosi su una nave, spesso in cabine strette, era necessario essere leggeri pur non rinunciando al look di un film hollywoodiano come gli altri. Morale: senza pause, senza tempi tecnici per preparare l’illuminazione e senza copioni, Lasciali parlare è stato girato in un tempo record: 10 giorni.

La lavorazione quotidiana prevedeva un piano normale, come si fa per tutti i film: gli attori sapevano che l’azione si svolgeva su un certo ponte, in una certa camera da letto o in una certa sala da pranzo (tutte location che per essere svuotate e acchittate per l’occasione dovevano essere concordate con la direzione della crociera con mesi di anticipo), ricevevano una descrizione di massima della scena, di che cosa sarebbe successo e, soprattutto, dove si doveva arrivare. Due personaggi litigano e si lasciano oppure una discussione animata che finisce bene o, ancora, un’interazione che lasci trasparire invidia. Tutto il resto è improvvisato, le attrici parlano, creano, inventano e danno forma ai personaggi trovando loro le parole, la lunghezza delle interazioni e una buona parte dei dialoghi per arrivare agli obiettivi della storia.

Nelle parole di Candice Bergen è andata così: “Ognuno di noi riceveva un pagina con tutta la storia delle tre protagoniste, di come fossero state amiche al college e non si fossero viste per 30 anni. Poi, una scheda su ogni singolo personaggio e la sua situazione al momento del film, e via si va sul set”. Questo tipo di lavorazione chiaramente è più complicato, richiede degli attori particolari che siano affiatati e soprattutto disposti a fare di più del solito, cioè più che imparare solo le battute. Improvvisando i dialoghi contribuiscono a costruire il personaggio, quindi devono anche esserne più informati. E la più informata di tutti, ovviamente, era Meryl Streep: “Io ho lavorato molto di più del solito”, spiega sempre Candice Bergen, “sapevo tutto della donna che dovevo interpretare. Ma ovviamente Meryl era ancora più preparata di me pure sul mio di personaggio. È semplicemente più intelligente di una persona normale”.

Sul set era sempre presente Deborah Eisenberg per indirizzare la recitazione, controllare lo sviluppo dei personaggi e guidare le attrici. Questo ha creato personaggi diversi dal solito. E non era difficile, perché le donne, specie se anziane, sono trattate malissimo dal cinema americano, sono delle maschere: “Nel cinema americano le donne sono creature teoretiche, sono dei clown, barzellette adorabili. E la sola idea di bellezza nell’anzianità è risibile”. Da questo parte Deborah Eisenberg per creare le sue di donne.



Così un film pienamente hollywoodiano è stato realizzato come un’opera giovanile, improvvisando con gli attori, decidendo i dialoghi all’impronta, usando poche luci e un set leggero, e montando la storia la notte mentre si girava di giorno per avere sempre una chiara percezione di cosa accada, come proceda e che direzione possano prendere gli eventi. Che poi è un altro modo per dire che non è mai la tecnica, ma sono sempre i talenti a fare un film.