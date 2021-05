il-report-sugli-ufo-che-tiene-il-mondo-con-il-fiato-sospeso

NEW YORK – Incontri ravvicinati: quelli fatti nei cieli d’America con oggetti volanti non identificati, denunciati fin dal 1947 da decine di piloti. A giorni un attesissimo rapporto proverà per la prima volta a far luce su che cosa veramente gli americani sanno sui tanti (troppi) avvistamenti. Svelando, sperano gli appassionati, anche se negli hangar di qualche sperduta base militare sono davvero conservati frammenti di presunti oggetti spaziali e dunque i materiali di cui sono forgiati.