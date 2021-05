Il pranzo della Domenica con Radio Deejay: pic nic e golosità

Nell’ultima puntata di Il pranzo della domenica, la rubrica dedicata alla cucina ospite del programma DeeNotte condotto da Gianluca e Nicola Vitiello ogni venerdì sera su Radio Deejay, abbiamo parlato di ricette sfiziose per gli aperitivi estivi e di pic-nic d’autore nei parchi delle nostre città.

Stecchi gelato? No, di riso al salto

Voglia di stupire? Allora provate questo fantastico primo dello chef Alessandro Procopio: ghiaccioli di riso al salto. Ecco che in poche mosse, un classico milanese si trasforma in un intrigante effetto wow per i vostri ospiti. Un modo creativo inoltre per non sprecare un classico riso alla milanese. Il tocco in più? I pinoli tostati e una misticanza a base di rucola per dare freschezza.

Il trend: pic-nic delivery

Primi caldi, voglia di libertà e di pic-nic: il trend del pranzo al sacco torna fortissimamente e si interseca con quello del delivery. Tra le tante iniziative c’è quello di Cosaporto.it, che organizza consegne nei parchi di alcune delle principali città italiane: Torino, Milano, Bologna, Firenze e Roma. Tra le proposte c’è quella vegana, quella healthy o quella stellata (Cracco e Giancarlo Morelli tra gli chef partner dell’iniziativa). Basta comporre la vostra picnic box preferita in pochi click, selezionando i prodotti consegnati in packaging ecosostenibili corredata di tutto l’occorrente necessario.

I jiaozi di Claudio Santamaria

Se invece vi volete lanciare su qualcosa di esotico ecco una variante «romanesca» dei classici jiaozi che ci ha raccontato Claudio Santamaria, protagonista della rubrica “Diario gastronomico” nella sezione Notizie di Cibo di giugno: preparate una pastella con 120 g di farina e 90 g di acqua bollente e fatela riposare, poi stendetela e ricavate dei dischi di circa 7-8 cm di diametro e farciteli con broccoletti ripassati in padella col peperoncino, carote, zenzero fresco e «tutto quello che trovate nel frigo». Secondo l’attore romano il risultato sarà «pazzesco».

