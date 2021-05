Giornalista fa una gaffe incredibile: “È morto William Shakespeare, uno degli scrittori più importanti di sempre”

Spread the love











Il covid è, certamente, l’argomento principe di tutti i telegiornali mondiali e ogni notizia che riguarda la pandemia rimbalza da una nazione all’altra. La gente inizia, però, a tranquillizzarsi grazie alla massiccia campagna vaccinale acne se continuano a registrarsi morti e ricoveri nelle terapie intensive.

E’ morto uno dei primi uomini a essere stato vaccinato, William Shakespeare

Il primo uomo a essere vaccinato è stato un anziano signore inglese che aveva lo stesso nome del grandissimo drammaturgo connazionale, William Shakespeare.

Qualche giorno fa, il sig. William Shakespeare, che era un ex operaio della Rolls-Royce, è morto a 81 anni ma non di covid e la notizia è stata data da tutti i giornali.

La gaffe della giornalista è incredibile

Il sig. William Shakespeare, che si era vaccinato nello scorso mese di dicembre, è deceduto e, tra tutte le nazioni che hanno dato la notizia nei vari telegiornali, anche l’Argentina ha comunicato la notizia solo che la giornalista che l’ha data, è incorsa in una gaffe incredibile. Vediamo cosa è successo.

La conduttrice di tg e giornalista argentina dando la notizia della morte di William Shakespeare ha detto così: “È morto William Shakespeare, uno degli scrittori più importanti di sempre”.

E poi ha aggiunto: “E ora una notizia che ci lascia letteralmente senza parole per la grandezza dell’uomo in questione … Vi diremo le cause. Quello che è certo è che si tratta di uno degli scrittori più importanti di sempre, un maestro per me”. “

In realtà stava parlando del signore che, in gioventù, lavorava come operaio della Rolls-Royce e non certo di William Shakespeare, il poeta, che morì il 23 aprile del 1616.

Quindi la gaffe in cui è incorsa la giornalista è stata veramente ridicola.

E poi, come se non bastasse, ha aggiunto: «La notizia ci ha scioccati, era il più importante scrittore inglese».

Chiaramente questa gaffe è diventata subito virale e la giornalista dalla Tv argentina Canal 26 è stata presa in giro tantissimo.

Quando la giornalista si è resa conto dell’errore in cui era incorsa o qualcuno glielo avrà fatto notare con tutto ciò che è successo dopo sui social, ha detto così: «Amo e rispetto il mio lavoro per canale 26. Di fronte a tante novità può capitare che ti manchi un punto o una virgola».

