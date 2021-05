Gigi D’Alessio, il figlio Luca senza freni, cambia il cognome e dice “Non sono più il figlio di…”

Spread the love











Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più importanti della musica italiana e anche napoletana degli ultimi decenni. Di Gigi sappiamo tanto, non soltanto della sua carriera ma anche della sua vita privata. Sappiamo molto soprattutto della sua vita privata e sentimentale, la quale è finita spesso al centro dei riflettori in questi ultimi anni. Sappiamo bene che ormai da oltre un anno è terminata la sua storia d’amore con Anna Tatangelo, la donna che è stata al suo fianco per oltre 15 anni e dalla quale ha avuto un figlio di nome Andrea. Sappiamo anche che la loro storia è stata parecchio al centro del gossip per via della grande differenza di età tra i due e sappiamo anche che Gigi D’Alessio prima di Anna era sposato con un’altra donna ovvero Carmela Barbato dalla quale ha avuto altri figli. Uno di questi si chiama Luca e proprio quest’ultimo in questi ultimi giorni sembra aver fatto delle dichiarazioni piuttosto forti. Ma di cosa si tratta?

Gigi D’Alessio, il figlio Luca e le forti dichiarazioni

La famiglia di Gigi D’Alessio è sicuramente una famiglia allargata e anche ricca di grandi artisti. Poco tempo fa è stato proprio il cantante partenopeo a presentare il figlio Luca. Quest’ultimo è il terzogenito di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, ovvero la sua ex moglie. Il giovane che pare abbia deciso di seguire le orme del padre, in queste ultime settimane ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti. “Non sono più il figlio di…”, queste le dichiarazioni di Luca rilasciate nel corso di una intervista a Chenews, spiegando anche il motivo che ha portato il giovane a fare questa scelta piuttosto forte.

Luca e la scelta di cambiare nome

In realtà Luca avrebbe spiegato di avere cambiato il suo nome, ma soltanto per una motivazione artistica diventando LDA, che ha riscosso un successo straordinario sui vari social network. In realtà le sue parole inizialmente erano state prese in modo differente e sembrava che tra Luca e il padre ci fossero stati dei problemi piuttosto seri, tali da aver portato Luca a prendere questa decisione così forte.

I progetti futuri di Luca D’Alessio

“Ho voluto far capire che io sono un’altra cosa rispetto a quello che fa papà. Siamo due stili differenti, due tipi di scrittura diversi. Siamo il giorno e la notte nella musica”. Queste poi le dichiarazioni rilasciate da Luca che ha potuto così spiegare effettivamente come sono andate le cose. Poi nel corso dell’intervista il figlio di Gigi D’Alessio ha svelato i suoi piani futuri, ovvero quella di iscriversi al conservatorio appena finito il liceo scientifico, per dedicarsi completamente al mondo della musica.

