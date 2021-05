covid-a-roma-e-nel-lazio-contagi-e-decessi-scendono-ancora

Il bollettino del giorno su contati e decessi vede una nuova diminuzione generale. Oggi, domenica 30 maggio, su oltre 9.300 tamponi nel Lazio (-2.011) e quasi 11.000 antigenici per un totale di oltre 20.000 test, si registrano 278 nuovi casi positivi (-29), i decessi sono 6 (-4), i ricoverati sono 913 (-20). I guariti 1.253, le terapie intensive sono 152 (-3). I casi a Roma città sono a quota 159. È quanto emerge dak report delle Azienda sanitarie locali del Lazio, a termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù e presieduta dall’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,9 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,3 per cento» e «i dati di oggi si confermano i più bassi degli ultimi sette mesi», commenta D’Amato. Nelle province di Latina e Rieti si registrano zero decessi. Per quanto riguarda la campagna vaccinale nel Lazio sono state effettuate 3 milioni e 300 mila somministrazioni.

IL CONTAGIO AI RAGGI X NELLE ASL



Nel dettaglio, alla Asl Roma 1: sono 70 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si regista un decesso. Alla Asl Roma 2: sono 70 casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi. Nella Asl Roma 3: sono 19 casi nelle ultime 24ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso. Nella Asl Roma 4: sono 12 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso. Nella Asl Roma 5: sono 14 nuovi casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi. Nella Asl Roma 6: sono 27 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi. Nelle province si registrano 66 casi e si registrano due decessi nelle ultime 24 ore.

SOTTO OSSERVAZIONE



Nella Asl di Latina sono 21 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi. Nella Asl di Frosinone si registrano 23 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso. Nella Asl di Viterbo si registrano 13 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi. Nella Asl di Rieti si registra un nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con collegamento familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano zero decessi.

Sofia Unica

