Come finisce Lucifer 5B, spiegazione del finale

Come finisce Lucifer 5B, spiegazione del finale. Nell’ultimo episodio Michael si presenta al Lux con un’offerta: Lucifer si tirerà indietro, accetterà Michael come nuovo Dio e lui in cambio gli permetterà di regnare all’Inferno insieme a Chloe. Lucifer infatti scopre con orrore che Michael ha orchestrato la morte di Daniel per mandare l’anima di Chloe, distrutta dai sensi di colpa, all’Inferno.

Intanto Maze, Amenadiel e Linda sono nell’appartamento di Daniel per svuotarlo. Maze ha un crollo perché fatica ad accettare la morte di Daniel e Amenadiel e Linda le spiegano che il dolore è normale e legato alla gioia dell’aver conosciuto una persona speciale. A questo punto Maze decide di accettare la mortalità di Eve e di dare un’altra opportunità alla loro relazione.

Mentre Lucifer sta spiegando il piano di Michael a Chloe, Remiel vola nell’appartamento del fratello ma muore prima di poter dire qualsiasi qualcosa. Non ci sono bruciature sul suo corpo quindi Lucifer e Chloe capiscono che a Michael manca ancora un pezzo per completare la Spada Fiammeggiante.

Grazie all’aiuto di Ella riescono a localizzare TJ e la collana di Amenadiel, ma il piano va a rotoli e Michael riesce a uccidere l’umano. Intorno alla tomba di Remiel, Lucifer, Amenadiel, Maze e Chloe decidono di combattere.

Durante la votazione sono solo due gli angeli che si schierano con Lucifer, ma non succede nulla e Michael non diventa automaticamente Dio.



Maze e Eve arrivano con i rinforzi, ma Lucifer propone al fratello un duello uno contro uno per evitare inutili perdite.

Durante uno scontro particolarmente acceso, Michael uccide Chloe che muore tra le braccia di un disperatissimo Lucifer. Ovviamente non può accettare la sua morte e, nonostante non gli sia permesso mettere piede in Paradiso, Lucifer decide di provare lo stesso a riportarla sulla Terra.



Mentre Chloe è in Paradiso a fare un picnic con il padre, Lucifer riesce a raggiungerla grazie all’anello che contiene l’immortalità di Lilith. Non può bastare per entrambi quindi le cede l’anello sacrificandosi.

Chloe quindi torna in vita e si ritrova nel mezzo della battaglia scatenata da Maze.

Accecata dalla rabbia, Chloe è sul punto di uccidere Michael, ma viene fermata da Lucifer che è ufficialmente diventato Dio.

Tutti gli angeli lo riconoscono, persino Michael a cui Lucifer ha deciso di dare un’altra occasione, e si inchinano a lui.