virgin-river-3,-tutto-quello-che-sappiamo

Virgin River 3 quando esce: il 9 luglio su Netflix

Virgin River 3: la serie con Alexandra Breckenridge e Martin Henderson è già stata riconfermata per la terza stagione ancor prima del debutto della seconda.

A far trapelare la notizia ci aveva pensato nei mesi scorsi Production Weekly, pubblicazione dedicata agli addetti ai lavori dell’industria cinematografica e televisiva che ricapitola lo stato di tutte le produzioni nelle diverse fasi di sviluppo e lavorazione in tutto il territorio del Nord America.

Venerdì 18 dicembre giunge la conferma ufficiale da parte di Netflix: Virgin River 3 si farà. E il 28 maggio è stata anche rivelata la data di uscita: la serie approda su Netflix il 9 luglio 2021! Ad annunciare la data il cast della serie tv:

Stando a quanto riportato, le riprese della terza stagione hanno avuto luogo dal 25 agosto all’11 dicembre a Vancouver, location designata dalla produzione sin dalla prima stagione.

La provincia della Columbia Britannica è stata tra le prime aree a riconsentire l’apertura dei set a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, avendo predisposto nuove norme e protocolli di sicurezza da adottare. Secondo quanto trapelato dai social network, la produzione dei nuovi episodi della stagione 3 è incominciata nel corso di settembre.

Virgin River 3 trama, anticipazioni

Da sinistra: Alexandra Breckenridge e Martin Henderson nei panni di Melinda e Jack in Virgin River. Credits: Netflix.

Come finisce Virgin River 2? Ecco dove siamo rimasti. Di certo il materiale da cui attingere non manca. La saga letteraria di Virgin River è firmata dalla prolifica autrice statunitense Robyn Carr: ad oggi è composta da ventuno romanzi.

Il ventiduesimo, “Return To Virgin River” approda nelle librerie americane il 13 ottobre e sarà il primo romanzo della serie ad essere pubblicato dopo un’attesa durata otto anni.

Virgin River 3 cast, attori e personaggi

Da sinistra: Martin Henderson e Alexandra Breckenridge in una scena della stagione 2 di Virgin River. Credits: Netflix.

Nel cast della terza stagione non possono mancare i protagonisti Alexandra Breckenridge (Melinda Monroe) e Martin Henderson (Jack Sheridan).

A fianco a loro, ci aspettiamo di ritrovare Tim Matheson (Vernon “Doc” Mullins, il medico del paese), Annette O’Toole (il sindaco Hope McCrea), Lauren Hammersley (Charmaine Roberts), Colin Lawrence (John “Preacher” Middleton, amico e collega di Jack), Grayson Gurnsey (Ricky, giovane impiegato al bar di Jack), Jenny Cooper (Joey Barnes, la sorella di Melinda), Sarah Dugdale (Lizzie), Benjamin Hollingsworth (Dan Brady, veterano come Jack) e Daniel Gilles (nei flashback interpreta il marito di Melinda, Mark Monroe, scomparso tragicamente).

Al cast della terza stagione si unisce Zibby Allen (The Flash) nei panni di Brie, la sorella di Jack, che è un’avvocato brillante, caparbia e tosta che rivelerà anche un lato molto divertente di sé.

Nei nuovi episodi ci sarà anche Stacey Farber (Degrassi: The Next Generation) che porterà in scena Tara Danson, la figlia di Lilly (Lynda Boyd) che tornerà a Virgin River per aiutare la madre a crescere la piccola Chloe mentre i suoi tre fratelli e sorelle vivono lontano da casa.

Virgin River 3 episodi, quanti sono

Come le precedenti, anche la terza stagione sarà composta da dieci episodi.

Squadra che vince non si cambia. Sea 2 Sky Productions sarà ancora una volta la casa di produzione incaricata di realizzare la serie per conto di Netflix, con Sue Tenney nuovamente coinvolta in qualità di showrunner, con Roma Roth e Chris Perry nel ruolo di produttori.

Virgin River 3 streaming, dove vederla

Virgin River 3 in streaming sarà disponibile in esclusiva su Netflix, che la distribuisce in esclusiva negli oltre 190 Paesi dove il servizio è attivo.

